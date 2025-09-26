Festival Color Caribe celebra su quinto aniversario con tres días de música

El Festival Color Caribe regresa para celebrar su quinto aniversario los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025 en el Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo “El Dorado” en Dorado.

Serán tres días de música, arte, sabor y cultura, con un line-up de lujo y murales que quedarán de manera permanente en el corazón de la isla.

Desde su primera edición, Color Caribe es un movimiento que une ritmos, pinceles y comunidad. En cinco años, ha recibido a más de 100,000 personas, convirtiéndose en la cita infaltable del calendario cultural boricua.

“Cinco años después, Color Caribe es un punto de encuentro donde todos los caminos se cruzan: la música, el arte y la cultura caribeña. Queremos celebrar este aniversario tirando la casa por la ventana con lo mejor de lo mejor, en tarima y en nuestros murales”, expresó Jonathan Barrios, productor ejecutivo del festival.

El stage de Color Caribe vibra con más de 20 presentaciones que pondrán a gozar a todo el mundo. Draco Rosa, Caramelos de Cianuro y Vicente García, recién nominado a los Grammy en tres categorías, compartirán tarima con bandas y artistas que representan la diversidad caribeña: Gomba Jahbari, Viva Nativa, La Banda Algarete, Indigo y Midnight Generation, entre otros.

Este año, el festival reúne por primera vez a los muralistas de Puerto Rico y República Dominicana en un proyecto único que transformará al parque en el primer museo de arte urbano al aire libre de Puerto Rico.

De Puerto Rico estarán: Alexis Díaz, Bik Ismo y David Zayas, acompañados de los dominicanos Angurria, Kilia Llano y Willy Gómez.

Además, los artistas multidisciplinarios Krónico y Elizabeth Barreto presentarán obras individuales que complementarán la experiencia visual del festival.

Los boletos ya están disponibles en ticketera.com desde $25. Hay opciones VIP y paquetes de tres días para que no te pierdas nada.