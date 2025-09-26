Opinión
26 de septiembre de 2025
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Festival Color Caribe celebra su quinto aniversario con tres días de música

Draco Rosa, Caramelos De Cianuro, Vicente García y muralistas de Puerto Rico y República Dominicana

26 de septiembre de 2025 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Festival Color Caribe celebra cinco años este 2025. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Festival Color Caribe regresa para celebrar su quinto aniversario los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025 en el Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo “El Dorado” en Dorado.

Serán tres días de música, arte, sabor y cultura, con un line-up de lujo y murales que quedarán de manera permanente en el corazón de la isla.

Desde su primera edición, Color Caribe es un movimiento que une ritmos, pinceles y comunidad. En cinco años, ha recibido a más de 100,000 personas, convirtiéndose en la cita infaltable del calendario cultural boricua.

“Cinco años después, Color Caribe es un punto de encuentro donde todos los caminos se cruzan: la música, el arte y la cultura caribeña. Queremos celebrar este aniversario tirando la casa por la ventana con lo mejor de lo mejor, en tarima y en nuestros murales”, expresó Jonathan Barrios, productor ejecutivo del festival.

El stage de Color Caribe vibra con más de 20 presentaciones que pondrán a gozar a todo el mundo. Draco Rosa, Caramelos de Cianuro y Vicente García, recién nominado a los Grammy en tres categorías, compartirán tarima con bandas y artistas que representan la diversidad caribeña: Gomba Jahbari, Viva Nativa, La Banda Algarete, Indigo y Midnight Generation, entre otros.

Este año, el festival reúne por primera vez a los muralistas de Puerto Rico y República Dominicana en un proyecto único que transformará al parque en el primer museo de arte urbano al aire libre de Puerto Rico.

De Puerto Rico estarán: Alexis Díaz, Bik Ismo y David Zayas, acompañados de los dominicanos Angurria, Kilia Llano y Willy Gómez.

Además, los artistas multidisciplinarios Krónico y Elizabeth Barreto presentarán obras individuales que complementarán la experiencia visual del festival.

Los boletos ya están disponibles en ticketera.com desde $25. Hay opciones VIP y paquetes de tres días para que no te pierdas nada.

Festival Color Caribe es una producción de STEREOGRAPH Media, liderada por Jonathan Barrios.

