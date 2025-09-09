Festival de la Comedia 2025 será dedicado a Sunshine Logroño

¡A reír en Bayamón! Regresa la cuarta edición del Festival de la Comedia del Teatro Braulio Castillo en Bayamón, dedicado este año al primer actor y comediante puertorriqueño Emmanuel “Sunshine” Logroño.

La celebración de esta edición tiene un significado especial, ya que marca la culminación de los eventos conmemorativos del 40 aniversario del Teatro Braulio Castillo, festejado a lo largo del año con diversas propuestas artísticas y culturales.

El Festival de la Comedia 2025 contará con un total de siete producciones, cada una presentándose durante un fin de semana, de manera ininterrumpida, desde el 3 de octubre hasta el 16 de noviembre.

Como en sus pasadas ediciones, el público tendrá la oportunidad de aportar con su donativo a la Beca Estudiantil Albert Rodríguez, iniciativa que beneficia a estudiantes de la Universidad del Sagrado Corazón en su formación universitaria hacia carreras profesionales.

Logroño, además de ser el homenajeado del festival participará junto a la primera actriz Johanna Rosaly en la producción que abre cartelera teatral, “Los Diarios Íntimos de Adán y Eva”.

Logroño es una figura icónica del entretenimiento en Puerto Rico, con una carrera que abarca más de cinco décadas en televisión, radio, cine, teatro y música. Tras mudarse a San Juan a los nueve años, obtuvo un bachillerato en Literatura Inglesa y una maestría en Teatro. Escribió, produjo, actuó y creó personajes inolvidables como “Agapito Flores”, “Nicky El Bro”, “Vitín Alicea” y “Eleuterio Quiñones”, entre otros. Fue parte del grupo de sátira política Los Rayos Gamma.

Guaynabo, Puerto Rico, Noviembre 20 de 2023. FLASH - TU SHOW - FOTOS para ilustrar una historia sobre Los Rayos Gamma (Silverio Pérez, Sunshine Logroño, Jacobo Morales) hablaron sobre su espectáculo “ Parrandazo Navideño” del 30 de noviembre al 2 de diciembre del 2023 en el Café Teatro Moneró en Caguas. La entrevista se realizó en Wapa TV . FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Logroño también fue reconocido con el Premio a la Excelencia Joe Ramos por su destacada trayectoria en Wapa Televisión.

El calendario dará inicio el 3 de octubre con la puesta en escena de “Los Diarios Íntimos de Adán y Eva”. Le seguirá el fin de semana del 10 de octubre “No lo vi venir”, continuando el 17 de octubre con “Es por los nenes”. El 24 de octubre se presentará “De madre”, mientras que el 30 de octubre subirá a escena “Solo chistes”. Para el 7 de noviembre será el turno de “¿Qué nosotros somos unos qué?”, cerrando el 14 de noviembre con “La Tómbola Estelar”.

Todas las producciones se presentarán en funciones viernes, sábado y domingo, lo que permite una cartelera diversa y que celebra lo mejor de la comedia puertorriqueña, en un escenario que rinde homenaje al talento local.

Cartelera Festival de la Comedia

3-5 de octubre de 2025: “Los Diarios Íntimos de Adán y Eva” Casa Productora: Producciones Girasol, Inc.

Elenco: Johanna Rosaly y Sunshine Logroño

Dirección: Axel Cintrón

Sinopsis: La primera historia de amor del mundo, recogida de forma liviana y entretenida. Todas sus peripecias vividas (o imaginadas) en un mano a mano actoral entre Johanna Rosaly y Sunshine Logroño, mezclando humor y conmovedoras emociones.

Boletos: ticketera.com / (787) 305-3600

10-12 de octubre de 2025: “No lo vi venir” Casa Productora: Re-Evolución

Elenco: Joey Colón

Dirección: Emineh de Lourdes

Sinopsis: Después de 20 años como locutor en la emisora La X, Joey Colón por fin se subirá a un escenario y agarrará un micrófono para hacer su primer show de stand-up comedy titulado No lo Vi Venir. Con mucho humor mordaz e ironía, Joey nos habla sobre los golpes que le ha dado la vida (la mayoría contra postes, puertas y prejuicios). Sí, Joey se ríe de sí mismo, de los demás, del sistema y de los mitos sobre los ciegos. Bueno, realmente, Joey se vacila cualquier cosa que le respire cerca. Si creías que los ciegos no podían hacer stand-up, pues… no lo viste venir.

Boletos: ticketera.com / (787) 305-3600

17-19 de octubre de 2025: “Es por los nenes” Casa Productora: Edgardo Soto LLC

Elenco: Juliana Rivera, Naura Rivera, Larissa Dones, Luis Ponce, CJ Martínez y Ricardo André Lugo

Dirección: Edgardo Soto

Sinopsis: Naura y Juliana traen sus virales personajes de TikTok a escena en esta comedia que no te puedes perder. Estas dos madres han convocado una reunión de emergencia de la asociación de padres del colegio, ya que están preocupadísimas porque algunos de los “grillos” no han pagado su cuota para el senior trip extravaganza de la clase graduanda de kínder 2025. En esta cargada reunión se encuentran con la sorpresa de que los otros padres han decidido, a forma de golpe de estado, no pagar por un viaje de “seniors” para niñes de 5 años.

Boletos: ticketera.com / (787) 305-3600

24-26 de octubre de 2025: “De Madre” Casa Productora: Producciones Girasol, Inc.

Elenco: Jorge Castro y Alfonsina Molinari

Dirección: En colectivo

Sinopsis: Espectáculo de stand-up donde Jorge Castro y Alfonsina Molinari cuentan los retos y sorpresas que enfrentaron en el camino cuando decidieron convertirse en padres. Dicen que tener hijos en la mediana edad convierte el embarazo en uno de alto riesgo. Lo que no te dicen es que cuando decides ser madre o padre, todo en tu vida va a estar en riesgo: tu matrimonio, tu paciencia, tus sueños, tu intimidad, tu energía y tu cordura… porque tener hijos está “De Madre”.

Boletos: ticketera.com / (787) 305-3600

30-31 de octubre de 2025: “Standoperos..Una Noche de Comedy Club” Casa Productora: El Comedy Club, Inc.

Elenco: Cristina Sánchez, Erick Bonilla, Ernesto Rolón y Titito Sánchez

Dirección: En colectivo Sinopsis: Un show de stand-up comedy con algunos de los mejores exponentes de la escena junto al colectivo de los Standoperos en unas noches de chistes… SOLO CHISTES.

Boletos: prticket.com / (787) 200-7110

7-9 de noviembre de 2025: “¿Qué nosotros somos unos qué?” Casa Productora: Prod. Acrópolis, Inc.

Elenco: Joaquín Jarque

Dirección: Roberto Ramos-Perea

Sinopsis: Mario Pérez Casanova, psicólogo encomendado a dar un taller a hombres y mujeres empleados de una compañía. En medio de su charla contará sus experiencias personales con sus tres matrimonios, tratando de convencer a los presentes de que la dichosa “frasecita” de que todos los hombres son unos “cab***es” no es verdad. Su planteamiento busca que los conozcan mejor y, a su vez, que ambos sexos puedan vivir en armonía, paz, amor y respeto.

Boletos: tcpr.com / (787) 792-5000

14-15 de noviembre de 2025: “La Tómbola Estelar de Standoperos” Casa Productora: El Comedy Club, Inc.

Elenco: Ernesto Rolón, Cristina Sánchez, Erick Bonilla y Titito Sánchez

Dirección: En colectivo

Sinopsis: El colectivo que ha revolucionado el stand-up comedy en Puerto Rico se une al Festival de la Comedia de Bayamón. El público escribirá en papelitos sus temas y los echará en la tómbola; los Standoperos desarrollarán los mismos con la regla de que nada estará fuera de límites.