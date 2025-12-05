Fin de semana repleto de actividades navideñas en el Parque Luis Muñoz Rivera

Este fin de semana continúa en el Parque Luis Muñoz Marín la programación musical y los servicios especiales de acceso, como parte del programa "San Juan donde vive la Navidad", en seguimiento al encendido navideño celebrado a finales de noviembre.

“Desde el primer día quisimos que este parque se convirtiera en un espacio donde nuestras familias puedan disfrutar la Navidad con seguridad, música y tradición. Queremos que cada persona que llegue sienta que San Juan vive la temporada de una manera especial”, expresó el alcalde Miguel Romero Lugo.

La programación musical del fin de semana incluye, el viernes 5 de diciembre, la apertura a las 6:00 p.m., seguida por la Banda de la Policía Municipal de San Juan a las 6:30 p.m. y la presentación de Los Rabanes a las 8:30 p.m. El sábado 6 de diciembre, el parque abrirá a las 6:00 p.m., con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico a las 6:30 p.m. y Jíbara Banda a las 8:30 p.m. Finalmente, el domingo 7 de diciembre, el público podrá disfrutar de Herencia del Tambor en la Navidad con el Junte Loiceño a las 7:00 p.m.

Para facilitar la llegada del público, el municipio habilitó transportación gratuita desde la estación San Francisco del Tren Urbano hacia el Parque Luis Muñoz Marín. Este servicio funcionará en horarios continuos durante las actividades y contará con unidades accesibles y apoyo de la Policía Municipal para garantizar un flujo seguro.

“Queremos que todas las personas, sin excepción, puedan disfrutar de esta experiencia navideña. La transportación gratuita desde la estación San Francisco abre aún más las puertas del parque para que llegue todo el que desee compartir con nosotros”, añadió Romero Lugo.

La primera dama de San Juan, Maritere González, destacó la importancia de este espacio para las familias. “Este parque se ha convertido en un lugar de encuentro para nuestra gente. Ver a nuestros niños correr, disfrutar de la música, de las luces y de este ambiente tan nuestro reafirma por qué hacemos esto. Queremos una Navidad viva, cercana y llena de cariño para todos”, expresó.