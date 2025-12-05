Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Fin de semana repleto de actividades navideñas en el Parque Luis Muñoz Rivera

El municipio de San Juan informó la programación musical y los servicios de transporte

5 de diciembre de 2025 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alcalde de San Juan, Miguel Romero. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Este fin de semana continúa en el Parque Luis Muñoz Marín la programación musical y los servicios especiales de acceso, como parte del programa "San Juan donde vive la Navidad", en seguimiento al encendido navideño celebrado a finales de noviembre.

“Desde el primer día quisimos que este parque se convirtiera en un espacio donde nuestras familias puedan disfrutar la Navidad con seguridad, música y tradición. Queremos que cada persona que llegue sienta que San Juan vive la temporada de una manera especial”, expresó el alcalde Miguel Romero Lugo.

La programación musical del fin de semana incluye, el viernes 5 de diciembre, la apertura a las 6:00 p.m., seguida por la Banda de la Policía Municipal de San Juan a las 6:30 p.m. y la presentación de Los Rabanes a las 8:30 p.m. El sábado 6 de diciembre, el parque abrirá a las 6:00 p.m., con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico a las 6:30 p.m. y Jíbara Banda a las 8:30 p.m. Finalmente, el domingo 7 de diciembre, el público podrá disfrutar de Herencia del Tambor en la Navidad con el Junte Loiceño a las 7:00 p.m.

Para facilitar la llegada del público, el municipio habilitó transportación gratuita desde la estación San Francisco del Tren Urbano hacia el Parque Luis Muñoz Marín. Este servicio funcionará en horarios continuos durante las actividades y contará con unidades accesibles y apoyo de la Policía Municipal para garantizar un flujo seguro.

“Queremos que todas las personas, sin excepción, puedan disfrutar de esta experiencia navideña. La transportación gratuita desde la estación San Francisco abre aún más las puertas del parque para que llegue todo el que desee compartir con nosotros”, añadió Romero Lugo.

La primera dama de San Juan, Maritere González, destacó la importancia de este espacio para las familias. “Este parque se ha convertido en un lugar de encuentro para nuestra gente. Ver a nuestros niños correr, disfrutar de la música, de las luces y de este ambiente tan nuestro reafirma por qué hacemos esto. Queremos una Navidad viva, cercana y llena de cariño para todos”, expresó.

“San Juan donde vive la Navidad” continuará con una programación variada a lo largo de la temporada. El municipio exhorta a los ciudadanos a mantenerse atentos a las plataformas oficiales para actualizaciones adicionales sobre actividades, horarios y servicios disponibles.

San JuanParque Luis Muñoz MarínMiguel Romero
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
