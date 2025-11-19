Opinión
19 de noviembre de 2025
80°nubes rotas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Celebrarán el encendido navideño en San Juan con mucha música y actividades familiares

La capital inaugura su temporada navideña este 26 de noviembre, con un evento lleno de tradición y espacios interactivos

19 de noviembre de 2025 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Limi-T 21 será parte de la oferta artística. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El encendido navideño “San Juan: Donde Vive la Navidad”, una actividad que marca el comienzo oficial de la temporada navideña en la ciudad, será el próximo miércoles, 26 de noviembre, en el Parque Luis Muñoz Marín, a partir de las 5:30 p.m.

Los asistentes podrán disfrutar del mercado artesanal y de microempresarios, espacios interactivos, carrusel sin costo para niños, buzón para Santa Claus, áreas temáticas, ambientación navideña y una oferta artística diseñada para toda la familia.

“San Juan se transforma en esta época para recordarnos lo que nos une, nuestras tradiciones, nuestras familias y nuestra cultura. Este encendido inicia semanas de actividad económica y cultural que benefician al comercio local y fortalecen nuestro sentido de comunidad. Nuestro compromiso es que cada familia disfrute una Navidad vibrante, organizada y segura”, expresó el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo.

El programa artístico contará con Los Cantores de San Juan a las 6:00 p.m., seguido de Limi-T 21 a las 9:00 p.m. Las atracciones, áreas temáticas y la ambientación del parque estarán disponibles para el disfrute de niños, jóvenes y adultos durante toda la noche.

“Este evento está diseñado para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores vivan una experiencia llena de tradición, magia y unión familiar. Desde las atracciones gratuitas hasta el mercado artesanal, aspiramos a que cada visitante sienta el espíritu de la Navidad desde que llega al parque”, expresó, por su parte, la primera dama, Maritere González.

Como parte del plan de accesibilidad, elmMunicipio habilitó varias alternativas de estacionamiento, incluyendo el propio Parque Luis Muñoz Marín y las estaciones del Tren Urbano hasta la estación de San Francisco. Además, habrá transportación municipal gratuita desde la estación del Tren Urbano de San Francisco, con vehículos accesibles, ciclos continuos y escolta de la Policía Municipal. Este servicio operará de jueves a domingo, de 5:30 p.m. a 10:00 p.m.

“Queremos que cada visitante disfrute sin preocupaciones. Nuestro equipo de seguridad estará desplegado en todo el parque con tecnología avanzada, monitoreo constante y presencia reforzada para garantizar un ambiente seguro y accesible para todos”, añadió el alcalde de la ciudad capital, Romero Lugo.

Para conocer el calendario completo de la temporada navideña, se exhorta al público a mantenerse atento a las redes oficiales de San Juan, Ciudad Capital.

