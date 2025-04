“Flor de presidio” cuenta la realidad de las presas en manos de veteranas de la actuación y universitarias

“Trabajar en esta obra es una experiencia tan grata, tan agradable. Yo no me veo en un plano superior. Estas son mis colegas, mis compañeras y fueron en el pasado mis estudiantes (Linnette y Yamaris) y nos vemos en el mismo plano. Me encanta esa sensación de tú llegar y pertenecer. Siempre llevo la universidad en mí. Siempre estaba trabajando con los estudiantes y luego me jubilo y sigo trabajando. Además, que hemos trabajado en muchísimas otras ocasiones, para mí es una felicidad absoluta el estar junto a estas actrices y al grupo estudiantes, porque todos pasamos por una experiencia similar en los años de formación”, sostuvo la actriz y profesora Pérez Garay, quien instruyó a la mayoría de actores y actrices del patio en las últimas cuatro décadas.