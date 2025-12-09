Fundación de Rauw Alejandro repartirá regalos previo al Día de Reyes

La Fundación Proyecto PaMaRa, creada por el exponente urbano Rauw Alejandro y su familia, regresa con una nueva jornada que combina artes, espiritualidad, recreación y comunidad en su evento “Regalos Pa’ Los Míos”.

Bajo el lema “Amor-ES”, la Fundación Proyecto PaMaRa invita una vez más a las familias puertorriqueñas a celebrar la llegada del nuevo año con una jornada mágica que combina artes, espiritualidad, recreación y comunidad.

La edición 2026 de “Regalos Pa’ Los Míos” será el domingo, 4 de enero, en horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El evento es gratis y las personas deben registrarse a través del portal “Regalos Pa’ Los Míos”.

Lo que comenzó como un acto familiar de servicio de parte del exponente urbano, su madre María Nelly Ruiz Nieves y su hermana Paola María Ocasio Ruiz, se ha convertido en una de las iniciativas sociales más significativas para celebrar la Navidad en familia. Durante más de cinco horas de celebración, las familias vivirán una experiencia gratuita, diseñada para honrar la Epifanía del Señor, fortalecer vínculos y sembrar esperanza en los corazones de grandes y chicos.

El concepto “Amor-ES” guiará este año la narrativa del evento, inspirando en las distintas formas de amor: ya sea propio, al prójimo, a la familia, a la creación y a Dios. A través de esta visión, cada espacio del evento tendrá un propósito: desde dinámicas psicoeducativas y juegos creativos, deportes en colaboración con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, hasta espectáculos musicales, sorpresas artísticas.

No podrá faltar la tradicional entrega de regalos a niños de entre 2 y 14 años.

La edición 2025, reunió a más de 10,000 personas, con la participación de 300 voluntarios y múltiples artistas invitados. Este año, se espera superar esa cifra con nuevas activaciones, más shows en vivo, influencers comprometidos con la causa y una red de alianzas comunitarias que hacen posible cada detalle.

