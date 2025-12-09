Opinión
Fundación de Rauw Alejandro repartirá regalos previo al Día de Reyes

El evento libre de costo será el 4 de enero en el Centro de Convenciones de Puerto Rico

9 de diciembre de 2025 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rauw Alejandro fue parte del evento en las pasadas navidades en el 2024. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La Fundación Proyecto PaMaRa, creada por el exponente urbano Rauw Alejandro y su familia, regresa con una nueva jornada que combina artes, espiritualidad, recreación y comunidad en su evento “Regalos Pa’ Los Míos”.

Bajo el lema “Amor-ES”, la Fundación Proyecto PaMaRa invita una vez más a las familias puertorriqueñas a celebrar la llegada del nuevo año con una jornada mágica que combina artes, espiritualidad, recreación y comunidad.

La edición 2026 de “Regalos Pa’ Los Míos” será el domingo, 4 de enero, en horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El evento es gratis y las personas deben registrarse a través del portal “Regalos Pa’ Los Míos”.

Lo que comenzó como un acto familiar de servicio de parte del exponente urbano, su madre María Nelly Ruiz Nieves y su hermana Paola María Ocasio Ruiz, se ha convertido en una de las iniciativas sociales más significativas para celebrar la Navidad en familia. Durante más de cinco horas de celebración, las familias vivirán una experiencia gratuita, diseñada para honrar la Epifanía del Señor, fortalecer vínculos y sembrar esperanza en los corazones de grandes y chicos.

El concepto “Amor-ES” guiará este año la narrativa del evento, inspirando en las distintas formas de amor: ya sea propio, al prójimo, a la familia, a la creación y a Dios. A través de esta visión, cada espacio del evento tendrá un propósito: desde dinámicas psicoeducativas y juegos creativos, deportes en colaboración con la Federación Puertorriqueña de Fútbol, hasta espectáculos musicales, sorpresas artísticas.

No podrá faltar la tradicional entrega de regalos a niños de entre 2 y 14 años.

La edición 2025, reunió a más de 10,000 personas, con la participación de 300 voluntarios y múltiples artistas invitados. Este año, se espera superar esa cifra con nuevas activaciones, más shows en vivo, influencers comprometidos con la causa y una red de alianzas comunitarias que hacen posible cada detalle.

El cantante urbano Rauw Alejandro repartió regalos a niños como parte de su Fundación PaMaRa.El artista asistió al evento vestido de jíbaro. El exponente urbano sorprendió a niños y adultos desde los quioscos de regalos.
1 / 21 | FOTOS: Rauw Alejandro llevó alegría a niños y niñas. El cantante urbano Rauw Alejandro repartió regalos a niños como parte de su Fundación PaMaRa. - Pablo Martínez Rodríguez

“El verdadero regalo es el amor compartido, la alegría colectiva y la certeza de que cada niño merece sentirse visto, valorado y celebrado”, afirmó Paola María Ocasio Ruiz, directora ejecutiva de PaMaRa en declaraciones escritas.

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
