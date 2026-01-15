Georgina Borri valida la conexión entre generaciones en la obra “Contigo aprendí”

Mucho se habla de que los jóvenes deben aprender de la sabiduría de los adultos mayores, pero igual de cierto es que entre ambas generaciones debe imperar una relación de mutualismo para el beneficio de todos.

De esa forma y al estilo de una relación simbiótica la primera actriz puertorriqueña Georgina Borri y la joven dramaturga Solimar Torregrosa, han construido su vínculo juntas para darle vida a micropieza “Contigo aprendí” que se presentó con éxito en Teatro en 15 en el 2025. Observar a la veterana actriz Borri inmersa con la nueva cepa de actores y actrices del país que aspiran a dirigir en el futuro la cartelera teatral resultó ser un ejercicio de aprendizaje continuo al ver cómo es la energía y dinámica de los jóvenes. Mientras que para Torregosa, escritora de la pieza, aún se siente incrédula al poder contar con Borri en la producción ante la admiración de estar junto a una mentora y maestra.

“Georgina es una maestra. Es una actriz excelente en la forma en que se maneja en el escenario, en los ensayos llega con el libreto aprendido y esta vez es un libreto extenso. Realmente Georgina carga esta obra, ella tiene más de 100 líneas y es un reto para ella a su edad, porque hay otras actrices que no están actuando. Ella propone cosas para el libreto, para la pieza. Nosotros como jóvenes debemos observar a las generaciones pasadas y aprender de ellas. No se puede pensar que solo los jóvenes cargamos el teatro”, aseguró Torregrosa.

Borri, interrumpió a la joven escritora para aclarar que el aprendizaje es mutuo al acoger lecciones de parte de Torregrosa y el resto de sus pares.

“De ella y estos jóvenes uno aprende de su energía, el orgullo y atrevimiento, lo valiente que son. No recuerdo haber tenido la actitud de valentía. Esta experiencia ha sido maravillosa. El entrenamiento de estos jóvenes en Teatro en 15 se aprende de todo porque el entrenamiento de ellos es distinto. Ellos tienen que hacer de todo desde escribir la pieza, escenografía, maquillaje, vestuario, musicalización, iluminación… es un entrenamiento espectacular. Me recordó mucho la época nuestra de cuando estaban los cafés teatros en San Juan y nos presentábamos", señaló la veterana actriz.

Ambas regresan nuevamente al teatro, pero con la versión extendida de “Contigo aprendí”, que estrena hoy y tendrá otra función el 17 de enero de 2026 en la Sala Experimental Carlos Marichal del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“La verdad es que en mi caso es como dice Georgina hacemos de todo. Pinto, hago vestuario, utililería, escribo, actúo. Somos una generación que nos obligamos hacer de todo en las diferentes áreas del teatro”, indicó la joven actriz.

La obra teatral “Contigo aprendí”, escrita por Torregrosa ahora cuenta una historia contada en detalle, una nueva visión y profundidad que busca que cualquier persona se identifique.

La historia de la pieza fue inspirada en un sueño que tuvo Torregrosa con su abuela fenecida donde “ella se me apareció y me contó que ella estaba bien y que estaba en un mejor lugar”.

“Curiosamente, después de ese sueño no he vuelto a soñar con ella. Para mí no fue un sueño, fue una aparición para dejarme saber que ella está bien. Basado en ese sueño es que me inspiro para escribir la obra ‘Contigo aprendí’ en una micropieza que llevamos a Teatro en 15 y fue un éxito. Ganamos tres premios en los Victoria Espinosa. Poder contar con Georgina ha sido un honor, es lo mejor que me ha pasado al ella poder representar a las personas mayores”, mencionó la escritora.

Bajo la dirección de Edgardo Soto y la producción de Clara Aponte por Encanto Productions LLC, esta puesta en escena celebra la dramaturgia puertorriqueña contemporánea a través de una experiencia acogedora y profundamente humana, que explora la memoria, el amor, la pérdida y la conexión entre generaciones.

El personaje de “Agustina”, (Borri) revive los amores, sueños y pérdidas que marcaron su vida. Ella está acompañada por su cuidadora, “Gaby”, (Syndia Noelys) y entre confidencias y boleros del ayer, descubrirá que la memoria puede abrir la puerta de los recuerdos para presentar una historia llena de sensibilidad, emoción y calidez. Torregrosa, por su parte, interpreta a la nieta de “Agustina”.

“Es una historia conmovedora y todo el mundo de alguna manera se puede identificar con Agustina que ya está en la etapa de la vejez y vive de muchos recuerdos”, comentó la veterana actriz que en los últimos años se ha dedicado al cine puertorriqueño.

“Es una pieza bien humana y bien bonita. Me siento feliz y satisfecha porque también honro la memoria de mi abuela y la de otros adultos mayores”, añadió Torregrosa.

La micropieza “Contigo Aprendí” fue reconocida con los Premios Victoria Espinosa, obteniendo galardones a Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Musicalización y Favorita del Público, además de nominaciones a Mejor Producción, Mejor Drama, Mejor Diseño de Escenografía, Mejor Dirección y Mejor Libreto.

El diseño de iluminación estuvo a cargo de Miguel Rosa López, mientras que la escenografía es creación de Isabela Rebollo,