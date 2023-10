Octubre ya está aquí, lo que significa que todo lo relacionado al día de Halloween se pone de manifiesto por prácticamente todos lados. Este año, desde principios de mes, se estarán llevando a cabo un sinnúmero de actividades y elaborados montajes alrededor de la isla, que incluye desde “casas embrujadas” hasta “recorridos misteriosos”, que harán reír y gritar a todos los que las visiten.

Como verás a continuación, son muchas y variadas las alternativas, algunas que fueron creadas solamente para jóvenes y adultos, y otras en las que pueden participar los niños de distintas edadas. Es importante que verifique bien las edades mínimas para asegurarse que todos en su grupo familiar pueda entrar a la atracción.

De igual forma, cada una de estas actividades tiene sus reglas y restricciones particulares para los visitantes, por lo que es importante leerlas bien antes de comprar los boletos, de manera que no se lleve una sorpresa al llegar al lugar. De igual manera, los precios que aparecen en este listado, no tienen incluidos el IVU y los cargos por servicio.

Insane Haunted House

Dónde: Bayamón Shopping Center, en Bayamón

Fechas: Desde el 21 de septiembre de 2023

Horario: jueves a domingo de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Info.: Te encontrarás cara a cara con los lamentos, susurros del pasado y personajes escalofriantes que te perseguirán en un verdadero laberinto. Serán dos cuartos de escape (Manor of Escape y Hospital of Horror), donde cinco jugadores por cuarto estarán 40 minutos dentro. Edad mínima es 10 años y debe estar acompañado de un adulto.

Costo: $25 entrada general; $40 entrada “Fast Pass”

Boletos: Ticketera.com

Paranormal Nights 2023

Dónde: Barrio Caracol, marginal de Wendy’s en Añasco (al lado de Don Frappé)

Fechas: Desde el jueves, 28 de septiembre al domingo 5 de noviembre de 2023

Horario: jueves a domingo de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Info.: Esta casa embrujada tendrá un laberinto de terror donde sabrás cómo entrar, pero no cómo salir. Habrá sobre 12 estaciones de susto, que le harán recordar a los visitantes que el miedo y el terror sí existen. Los menores de 12 años deben ser acompañados por un adulto.

Costo: $25.70 entrada general; $31.08 entrada “Fast Pass”

Boletos: Prticket.com

La Finca Embrujada

Dónde: Hotel Vista Verde, en Yauco

Fechas: Desde el 30 de septiembre al 31 de octubre de 2023

Horario: jueves a domingo desde las 7:00 p.m. El lunes 30 y martes 31 de octubre abrirá desde las 7:00 p.m.

Info.: Por tercer año consecutivo se lleva a cabo este “aterrador” evento, donde los visitantes tendrán que caminar (o correr) por una larga, oscura y tenebrosa finca. La entrada es para niños, jóvenes y adultos mayores de 8 años en adelante.

Costo: $28 (incluye IVU y cargos por servicio)

Boletos: Prticket.com

The Haunted Manor

Dónde: Castillo Serrallés, en Ponce

Fechas: Desde el 20 de octubre al 29 de octubre de 2023

Horario: Jueves, viernes, sábados y domingos, de 6:30 a 10:30 p.m.

Info.: El Castillo Serrallés y su espíritu destilado reviven en el mes de octubre. Una reunión familiar que invita a todo Puerto Rico a entrar en una dimensión histórica llena de suspenso, terror, aventurera y sobre todo un recorrido en el castillo más importante de Puerto Rico. El evento es por orden de llegada y es uno para disfrutar en familia o con amistades.

Costo: $25 entrada general; $40 entrada VIP

Boletos: Ticketera.com

House of Phobia

Dónde: The Mall of San Juan (antiguo local de Nordstrom)

Fechas: Del 6 al 31 de octubre de 2023

Horario: viernes, de 5:00 a 10:00 p.m.; sábados, de 2:00 a 10:00 p.m.; domingos, de 2:00 a 8:00 p.m.; martes, 31 de octubre, de 3:00 a 8:00 p.m.

Info.: Este año, este evento será uno único alrededor del Mundo, con un impresionante recorrido enfrentando cara a cara las leyendas de horror más populares de Europa, Asia y América Latina. Además de la atracción principal, contarán con nuevas, divertidas y, a la vez, espeluznantes atracciones como “Escape Rooms”, “Panic Room”, “Horror Photo Encounter”, barra para adultos, discjockey, música en vivo, así como área privada para actividades que incluyen personajes, ambientación, música y tarima. Se permite la entrada a niños de 11 años en adelante.

Costo: $26.60 entrada general; $39.50 entrada “Fast Pass”; y $64.50 entrada VIP

Boletos: Prticket.com

I Dare U

Dónde: Antiguo Cuartel de la Guardia Nacional, frente a Plaza Las Américas

Fechas: Del 6 de octubre al 4 de noviembre de 2023

Horario: Viernes, de 7:00 p.m. a 12:00 a.m.; sábado, de 7:00 p.m. a 12:00 a.m.; domingo, de 6:00 a 11:00 p.m.; martes, 31 de octubre, de 6:00 a 11:00 p.m.

Info.: Este divertido evento estará dividido en cuatro zonas con temáticas distintas por las que caminarán los visitantes. Esto incluye el Three Tree Village, el Blood Bayou Panic Enclosure, los Witch Trials y Revenge of the Cursed. Todo menor de edad deberá estar acompañado de un adulto en todo momento.

Costo: $25 entrada general; $40 boleto “Fast Pass”

Boletos: Ticketera.com

Panic Road

Dónde: Anfiteatro Tito Puente, San Juan

Fechas: Del 6 al 29 de octubre de 2023

Horario: viernes a domingos, desde las 6:00 p.m.

Info.: En esta casa de misterio los visitantes vivirán una historia ficticia en la que el pasado año un virus no fue controlado y la mayoría de las personas se infectaron y pocos sobrevivieron. Este año todo empeoró y el virus mutó. Los visitantes deben cruzar cinco fases, las cuales están conectadas por unos laberintos oscuros con áreas llenas de sorpresas. La casa de misterio está diseñada para durar sobre 20 minutos.

Costo: $25 entrada general; $40 entrada “Fast Pass”

Boletos: Prticket.com

Full Moon Mansion 2023

Dónde: Plaza Las Américas, local al lado de Walgreens

Fechas: Del 12 al 31 de octubre de 2023

Horario: jueves y viernes, de 4:00 a 9:00 p.m.; sábados, de 1:00 P a 9:00 p.m.; domingos, de 12:00 a 7:00 p.m.; lunes, 30 de octubre, 4:00 a 9:00 p.m.; martes, 31 de octubre, 3:00 a 9:00 p.m.

Info.: Este evento de Halloween para toda la familia, presentado por Party City, une la diversión y el encanto con el terror de la época. Para los más pequeños, estará el “Enchanted Circus”, un espacio de sana diversión y para los más grandes y atrevidos habrá recorridos con nuevos ‘animatronics’ para una experiencia “aterradora”, llamada “Dark Circus”. Tienen disponibles ofertas especiales para grupos, cumpleaños y escuelas.

Costo: Niños de 4 a 9 años, desde $20; Niños de 10 años en adelante, desde $25; Oferta familiar para cuatro personas, $75

Boletos: Prticket.com