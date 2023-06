Si traer a la isla en el 2019 a “Hamilton” fue un evento para la historia, presentarlo nuevamente en el 2023 es un sueño hecho realidad para Ender Vega, productor del evento en Puerto Rico. Luego de una negociación que comenzó hace casi dos años, por fin en el día de hoy se llevará a cabo la primera de 16 funciones de este musical creado por Lin-Manuel Miranda y que se presentarán en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de Santurce hasta el 25 de junio de 2023.

“Traer un evento como este es sumamente complejo y puedo decir, en mi plano personal, que llevo produciendo espectáculos por los pasados 25 años, que este es el ‘show’ más complicado y más grande con el que he estado involucrado”, explicó Vega, presidente de Bas Entertainment. “Esta producción vino con 13 vagones de 45 pies cada uno, donde trajeron el 100% de los equipos, los materiales, la escenografía, los vestuarios, las bocinas, las luces y los instrumentos musicales que se utilizan en la puesta en escena, entre muchos otros equipos. Normalmente los ‘shows’ cuando viajan, tratan de utilizar equipo local, pero la magia de ‘Hamilton’ y el de la compañía de teatro es garantizar que dondequiera que tú veas el espectáculo va a ser lo mismo y con la misma calidad”.

En total, como parte del equipo de trabajo de la producción, viajaron 80 personas, que incluye personal técnico y artístico, 37 actores y 10 músicos. En la isla se contrataron a cerca de 100 personas que ayudaron con el montaje y aquellos que trabajarán en el área de sonido, luces y otras áreas, incluyendo la venta de mercancía relacionada al espectáculo. “Esto es como un circo rodante que va viajando de ciudad en ciudad. De hecho, Bellas Artes se desmontó completo, incluyendo las luces, el sistema de sonido y el telón, entre muchos otros detalles. Esto aquí parecía que había una mudanza”.

Actualmente hay tres tours de la obra “Hamilton” viajando por Estados Unidos, pero en el caso particular de la compañía que estará en Puerto Rico en las próximas semanas, serán las últimas funciones que darán. “Esta gira cierra en Puerto Rico y se despide aquí. La parada anterior fue Alburquerque, en New Mexico. En un principio de las negociaciones, ellos nos dijeron que iban a tratar de llevar esta compañía a Puerto Rico, pero que teníamos que darles tiempo para ver si podían extender el contrato de todos los empleados”, explicó Vega, quien también produjo el musical “West Side Story” a principios de este año. “De una manera unánime todos dijeron que sí a Puerto Rico. Todo el mundo extendió su contrato por una visita más, por el hecho de que querían venir aquí. De hecho, me consta que muchos de ellos compraron sus pasajes con fechas posteriores para quedarse más tiempo en la isla y muchos de ellos van a traer a sus familias”.

Musical galardonado

El musical “Hamilton” retrata la historia de Alexander Hamilton, padre fundador de Estados Unidos, inspirada en la aclamada biografía de Ron Chernow, combinando el drama, el romance, la comedia y la tragedia, para contar la vida de un personaje y de un país. El musical resultó ganador de premios tan prestigiosos como Tony, Grammy, Olivier, Pulitzer (de Teatro) y una mención especial sin precedentes del Kennedy Center Honors.

Con libreto, música y letras de Lin-Manuel Miranda, la dirección de Thomas Kail, fusiona ritmos como hip-hop, jazz, R&B y otros de Broadway, con una coreografía de Andy Blankenbuehler y supervisión musical y orquestaciones de Alex Lacamoire.

Varios operarios y luminotécnicos dan los toques finales a la escenografía del musical "Hamilton", que se presentará en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Ramon "Tonito" Zayas)

Mejoras a nivel técnico

Aquellos que tuvieron la suerte de asistir a los espectáculos que se llevaron a cabo durante tres semanas en enero de 2019, donde participó el propio Lin-Manuel Miranda, en esta ocasión no solo verán nuevos actores, sino que escucharán un sonido mejorado. Esto se debe a que la compañía de teatro trajo en esta ocasión un equipo de bocinas que se instalaron a la vuelta redonda dentro de la Sala de Festivales, que permitirá que el sonido se escucha tipo “surround”, algo que aumentará el nivel de la experiencia de la audiencia.

Al igual que se hizo hace más de cuatro años, en esta ocasión se reservó una de las funciones, la del 16 de junio, para llevar a cabo una gala benéfica a beneficio de Hispanic Federation Puerto Rico y el Fondo de las Artes Flamboyán, que contará con la presencia de varios miembros originales del reparto de la obra de Broadway, incluyendo a Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson, Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr., quienes asistirán a la función benéfica y a una recepción especial para donantes VIP. Los boletos para esta función se pueden adquirir a través de la página web de Hispanic Federation.

En opinión de Vega, poder ver en la isla una obra de la magnitud de “Hamilton”, con la misma calidad que si se viera en Broadway o en Londres, es un privilegio. “El que no haya visto este musical no va a tener que viajar a Estados Unidas, se va a economizar en pasajes, taxis y hotel. Solamente va a gastar en el parking y en el boleto de entrada. Había mucha gente que viajaba hasta Nueva York para ver el espectáculo”, detalló el productor puertorriqueño.

Oportunidad para todo el público

Actualmente todavía hay boletos disponibles para casi todas las funciones, por lo que Vega considera que todo aquel que quiera ver el espectáculo va a tener su oportunidad. “En un principio pensamos en hacer las funciones en una sola semana y siempre tuve esa encrucijada, pero tomamos el riesgo de hacerlo por dos semanas, sabiendo que hay un 99% de oportunidad de que ‘Hamilton’ nunca regrese a Puerto Rico”, añadió Vega. “Las funciones se han vendido bien hasta el momento, pero todavía quedan boletos disponibles. Lo bueno es que, al ser tantos días, el menú y la oferta es tan amplia que aquí todo el mundo va a tener una oportunidad de verlo por última vez”.

Como en todos los lugares que se presenta la obra, se llevó a cabo una rifa en la cual se le dejará la entrada al espectáculo en $10. Cada noche, habrá 32 asientos disponibles para los ganadores. No será hasta que entren a la sala que se enterarán en qué asientos verán la función. Ya los ganadores de la primera semana fueron notificados por correo electrónico, mientras que aquellos que hayan solicitado para alguna función de la segunda semana, serán notificados próximamente.

Según el productor del evento, “Hamilton” es una obra perfecta, que tiene unos elementos técnicos y musicales que la separan del resto de producciones similares. “Yo soy fanático de las obras y musicales de Broadway y, siempre que tengo la oportunidad, voy allá con mi familia a disfrutar de los ‘shows’. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay un ‘show’ como ‘Hamilton’ a nivel de calidad. Es una perfección en todo, en el sonido, en el diseño de luces, en la escenografía, en la tarima giratoria y lo que hacen con ella, con coreografías en reversa y en cámara lenta, entre otras cosas”, explicó Vega. “Ahora, si nos vamos al contenido, no es un espectáculo ficticio, está basado en una historia real. Estás cogiendo, literalmente, una clase de historia de Estados Unidos de una manera bien divertida y contada en ritmo de hip hop y R and B”.

Los boletos para “Hamilton” están disponibles en Ticketera.com.