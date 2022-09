En momentos de crisis, las artes y las actividades culturales de diversa índole son un respiro de mucho beneficio para la salud mental y física. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que el teatro, la música y los museos o la lectura, son algunas de las actividades beneficiosas que pueden servir como un oasis de tranquilidad en momentos como el que pasa Puerto Rico en este momento. Por eso no es extraño que ya algunas instituciones culturales hayan abierto sus puertas a la comunidad. Aquí tres de los museos más reconocidos de la isla abren para ayudar a las comunidades de diferentes formas.

Museo de Arte de Ponce (MAP)

La institución cultural ponceña ya está preparada para activar el programa “El Museo sale a la calle”' en las comunidades más afectadas del área sur, según informa en un comunicado Sofía Cánepa, jefa de Programas Educativos y Empoderamiento de las Comunidades.

“En estos momentos nos encontramos identificando comunidades e instituciones aliadas que deseen participar con nosotros en este esfuerzo. El programa mayormente consta de talleres del arte que sirven de esparcimiento a niños, familias y personas de la tercera edad que han sido impactadas por el huracán”, explica Cánepa, quien recordó que luego del terremoto del 2020, el MAP proveyó cientos de talleres a poblaciones desplazadas por el sismo.

“De igual forma, en esta ocasión responderemos a nuestra comunidad con el mismo compromiso de proveer experiencias basadas en el arte para mejorar la calidad de vida de la comunidad y en este momento puntal de los más afectados”, agregó. Para conocer más sobre el MAP puedes llamar al (787) 840-1510 o visitar la página http://www.museoarteponce.org/

Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR)

Desde hoy, miércoles 21 de septiembre, el MAPR estará abierto de 9:00 a. m. a 3:00 p.m. “Ante la crisis provocada por el paso del Huracán Fiona, el Centro de Innovación Educativa del MAPR estará abierto a la comunidad. Tenemos mesas de trabajo y servicio de electricidad e internet para que puedas conectarte a trabajar, estudiar o comunicarte con tus seres queridos en el extranjero”, publicó la institución en sus redes sociales. También destacó que cuentan con biblioteca, sala de lactancia y colección de cuentos para niños y niñas. El MAPR está ubicado en el 299 de la Avenida de Diego 299 Av. de Diego, en Santurce. Para más información visita su página http://www.mapr.org/ o escribe a: rtorres@mapr.org

Museo de Arte Contemporáneo (MAC)

“El MAC invita a la comunidad a trabajar desde Santurce. Tendremos en el Patio Interior espacio colaborativo con mesas y sillas, acceso al internet a través de WIFI, planta eléctrica con energía para cargar dispositivos y acceso a baños”, informa la institución en sus redes sociales.

De la misma forma, en apoyo y solidaridad tras el paso del huracán Fiona, exhortó a la ciudadanía a que done artículos de primera necesidad y/o comida no perecedera para enviar a las siguientes comunidades: Melilla, Miñi Miñi, La 23, Villa Santa y Piñones, en Loíza; Tras Talleres en Santurce; Villa del Carmen en Ponce; y Juana Matos en Cataño. Entre los artículos, sugieren que dones alimentos no perecederos y enlatados (arroz, pastas, habichuelas, salsa de tomate, salchichas, entre otros), agua potable, productos de higiene personal (pañales de adultos y de niños, jabón, pasta dental, toallitas húmedas, toallas sanitarias, papel sanitario), productos de limpieza, sábanas, toallas, baterías, lámparas solares o de batería, así como platos y cubiertos desechables.

Los artículos se estarán recogiendo en el horario regular del MAC, de miércoles a domingo desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p.m. en el segundo piso. El MAC está ubicado en el 1220, Avenida Ponce de León, esq. R.H. Todd, Pda 18, Santurce.