MIAMI.- En 2018 el escritor chileno José Ignacio Valenzuela estaba atravesando una de las etapas más difíciles de su vida personal: el proceso de adopción que había iniciado con enormes esperanzas junto a su pareja, Anthony, se había complicado más de lo planeado y no se sentía inspirado para emprender un nuevo proyecto laboral.

Pero justo en ese momento recibió una llamada de una editora pidiéndole que escribiera el guión de un podcast, algo completamente nuevo para él. Valenzuela, más conocido como “El Chascas”, le dijo que no, pero la editora insistió: “¿Por qué no escribes de lo que te está pasando? ¿Por qué no lo usas como una manera de exorcizar? Liberar es una catarsis”, le dijo la editora, según recordó el escritor en una reciente entrevista con The Associated Press en su casa en las afueras de Miami.

Y lo convenció. Así nació “Gente como yo”, un exitoso podcast cuyo manuscrito se ha convertido ahora, cinco años después, en un libro de ficción sobre los obstáculos y prejuicios que enfrenta una pareja homosexual — integrada por Mauricio y Jimmy— para concretar su sueño de convertirse en padres de familia.

PUBLICIDAD

“Me lancé a la piscina sin saber muy bien lo que estaba escribiendo”, recordó Valenzuela, sentado en el mismo sofá donde por cerca de cuatro años recibió a trabajadores sociales y abogados que terminaron por hacerlo abortar sus intentos de adopción. “Lo que sí sé es que durante meses usé el pretexto de la escritura de ‘Gente como yo’ como una manera de calmar mi propia ansiedad, mi propio estrés, de resolver conflictos que en la vida real no tenían solución”.

Aunque no es una autobiografía, la novela aborda situaciones que en ese mismo momento Valenzuela estaba experimentando en su vida personal. Terminó de escribir el manuscrito en ocho meses, mientras seguía el proceso de adopción. A diferencia de lo que ocurre en el libro, el escritor aún no había pensado en una madre subrogada que facilitó el nacimiento de su hija Leonora, que acaba de cumplir cuatro años.

A lo largo de 270 páginas, Valenzuela aborda con dramatismo y también con humor el día a día de Mauricio y Jimmy, aquello que los diferencia de matrimonios heterosexuales. Aunque el foco de atención está en las dificultades que enfrentan las parejas del mismo sexo para convertirse en padres, la novela va más allá y aborda temas como la familia, la amistad, el amor, y los celos, entre otros, así como problemáticas que podrán ser bastante familiares para lectores heterosexuales.

Con un lenguaje coloquial y diálogos que parecen de la vida real, los personajes cuentan que después de una larga y consolidada relación están listos para hacer crecer a su familia, y relatan detalladamente cómo los obstáculos que enfrentan van poniendo a prueba su propia pareja.

PUBLICIDAD

¿Y quién es la ‘gente como yo’ que dio origen al título de la novela?

“La gente como yo es la gente a la que le faltan derechos, la gente que de alguna manera tiene que defenderse a diario, que tiene que justificar su existencia, que tiene que justificar su humanidad”, expresó el creador de la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”. “La gente como yo tiene que explicar por qué ama a quien ama, por qué quiere lo que quiere, por qué reclama”, explicó en referencia a los homosexuales.

El libro, que es el mismo manuscrito que Valenzuela presentó para su podcast, salió primero a la venta en Chile, en enero; y luego en México y en Estados Unidos, donde el autor de los populares títulos “Trilogía del malamor” y “Al filo de tu piel”, vive hace más de dos décadas.

Al igual que Jimmy y Mauricio, Valenzuela y su pareja debieron pasar un largo proceso con interminables piedras en el camino antes de poder abrazar a su bebé recién nacida. En un principio pensaron en adoptar, como una manera de ayudar a niños sin familia, pero se encontraron con una dificultad imprevista: la trabajadora social que los visitó su casa al menos seis veces, y revisó los armarios de los cuartos y debajo de las camas, finalmente les comunicó que no podían recibir un bebé.

En el mejor de los casos, les dijo, podrían adoptar un niño de siete años o más que fuera capaz de hablar y expresar todo lo que vivía en el seno de una familia de padres homosexuales. Otras parejas de amigos heterosexuales les habían contado que el proceso fue mucho más simple y rápido, y que con una sola visita de la trabajadora social y sin inspecciones en la casa, adoptaron un bebé. Para ellos, en cambio, por ser homosexuales, existía un minucioso escrutinio de las autoridades, al punto que el mismo abogado que los asesoraba les recomendó la opción de una madre subrogada.

PUBLICIDAD

“Este libro es un grito de rabia, es un grito de coraje”, admitió el también autor de las telenovelas “La casa de al lado” y “Santa diabla”.

Para Valenzuela, que se describe como una persona reservada, el nacimiento de su hija y el hecho de haberse convertido en papá, marcaron un antes y un después en su manera de abordar la escritura. Se paralizó de sólo pensar que esa niña cuando fuera más grande pudiera leer sus libros y criticarlos, y desde entonces asegura que no escribirá nada que no pueda defender hasta la muerte.

“Mi manera de enfrentar la escritura cambió por completo”, dijo el autor de más de una veintena de libros, algunos de ellos para niños. “Me dio vértigo de usar la palabra... me demoré un par de días en reponerme porque ahora tengo una crítica que me importa mucho”, expresó refiriéndose a la Leonora.