La artista circense puertorriqueña Glorimar Sierra Santiago se sorprendió esta tarde cuando se percató que un vídeo suyo haciendo danza aérea con arnés en la estructura abandonada del Hotel Normandie, se había ido viral.

La joven de 31 años había colgado en sus redes sociales el visual por la mañana y al mediodía, ya tenía miles de “likes” y había sido compartido múltiples veces. “De repente mi Instragam dejó de funcionar bien y no sabía por qué; jamás me esperaba que se fuera viral. Sí sabía que era un proyecto impactante y una de las cosas más lindas que he hecho, pero no imaginaba el impacto”, expresó.

El pasado mes de enero, Glorimar Sierra Santiago recibió una invitación del fotógrafo Francisco Pérez Fontánez para hacer una sesión fotográfica en el Normandie, previo a toda la controversia de su posible demolición. La artista suele hacer actos circenses en espacios abandonados, por lo que le atrajo la propuesta. Tras varias visitas al espacio y tomar todas las medidas de seguridad, Glorimar ingresó hace tres semanas al espacio acompañada del fotógrafo y su compañero artista, Jafet Irizarry, danzar a una altura aproximada de 200 pies.

“Esto fue un proceso bien meticuloso y desde enero fuimos al edificio para analizar lo que se podía hacer, lo que necesitábamos y ver dónde me podía ubicar para que estuviera segura. En el circo todo es un riesgo por eso es bien importante que el artista tenga la experiencia, el bagaje, que haya estudiado mucho este arte donde una de las cosas que se estudia es precisamente la seguridad. Llevo diez años capacitándome”, explicó la joven vía telefónica, enfatizando que esto no es algo que cualquier persona puede realizar.

Glorimar dijo que lo que se aprecia en el vídeo es lo que llaman danza aérea con arnés. Utilizó telas como elemento adicional, pero siempre tuvo un sistema de seguridad. “Cuando estuve ahí, primero me sentí bien nerviosa, pero después que estaba colgada y me familiaricé con la sensación, cerré los ojos, respiré y me dejé llevar por las vibraciones del espacio. Lo que puedo decirte es que me sentía diminuta. Quizás hubiese querido hacer más cosas y movimientos, pero fue lo que pude hacer en ese momento”, sostuvo, quien catalogó la experiencia como mágica.

La artista precisó que entiende el gran valor arquitectónico de la estructura antigua de 1942, pero confiesa que su interior está bien deteriorado. “Realmente el edificio no es seguro porque tiene hasta vigas explotadas. Cuando fui lo sentí seguro, pero cuando ves las paredes del edificio… Creo que, si el espacio se puede remodelar, sería bueno, pero de no ser así se debería hacer algo para el disfrute del pueblo y que se le den las oportunidades a las personas correctas”, opinó.

Glorimar Sierra Santiago se graduó de periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón, pero hace una década se destaca como artista circense. Junto a su compañero, Jafet Irizarry, mantienen la compañía Café con Gloria. También funge como coordinadora y maestra de la Escuela Nacional de Circo de Puerto Rico, fundada y dirigida por Irizarry.