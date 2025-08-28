Opinión
28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La era de los dinosaurios llega a Ponce, Bayamón y Mayagüez

El espectáculo “Jurassic Live” se presentará en septiembre en los diferentes municipios

28 de agosto de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El espectáculo "Jurassic Live" se presenta en la isla. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La época de los gigantes prehistóricos cobra vida con “Jurassic Live”, en un show de dinosaurios que llegará a Ponce, Bayamón y Mayagüez.

La producción combina efectos especiales, tecnología y una historia que busca atraer a grandes y chicos, amantes de los dinosaurios.

Las funciones del espectáculo se llevarán a cabo el 31 de agosto en Ponce, el 7 de septiembre en Bayamón, el 14 de septiembre en Mayagüez y el 5 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Humacao, todas en horarios de 1:00 p.m. y 5:00 p.m. Asimismo, el 28 de septiembre en el Teatro Municipal de Cayey se presentará una función especial a la 1:00 p.m.

Más que una exhibición, “Jurassic Live” es una aventura única que combina acción, suspenso y tecnología. La trama sigue a un intrépido científico que viaja al mundo jurásico para estudiar a estas majestuosas criaturas. Sin embargo, su misión se complica cuando su ambicioso asistente idea un plan para capturarlas y venderlas al mejor postor.

Se unirán al elenco Brontosaurus, Stegosaurus, Allosaurus y Abelisaurus, cuatro nuevas incorporaciones que, junto a otros dinosaurios, harán rugir de emoción a toda la familia.

Jurassic Live es mucho más que un espectáculo, es un viaje en el tiempo. Queremos que cada niño, cada familia, sienta la emoción de estar frente a frente con los dinosaurios y se lleve un recuerdo inolvidable que despierte la imaginación y la aventura”, expresó Abel Durant, productor del evento en declaraciones escritas.

Con dinosaurios a escala real, la presentación promete una experiencia inmersiva para toda la familia.

Los boletos están a la venta en prtickets.com .

ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
