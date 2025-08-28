La era de los dinosaurios llega a Ponce, Bayamón y Mayagüez
El espectáculo “Jurassic Live” se presentará en septiembre en los diferentes municipios
28 de agosto de 2025 - 11:00 AM
La época de los gigantes prehistóricos cobra vida con “Jurassic Live”, en un show de dinosaurios que llegará a Ponce, Bayamón y Mayagüez.
La producción combina efectos especiales, tecnología y una historia que busca atraer a grandes y chicos, amantes de los dinosaurios.
Las funciones del espectáculo se llevarán a cabo el 31 de agosto en Ponce, el 7 de septiembre en Bayamón, el 14 de septiembre en Mayagüez y el 5 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Humacao, todas en horarios de 1:00 p.m. y 5:00 p.m. Asimismo, el 28 de septiembre en el Teatro Municipal de Cayey se presentará una función especial a la 1:00 p.m.
Más que una exhibición, “Jurassic Live” es una aventura única que combina acción, suspenso y tecnología. La trama sigue a un intrépido científico que viaja al mundo jurásico para estudiar a estas majestuosas criaturas. Sin embargo, su misión se complica cuando su ambicioso asistente idea un plan para capturarlas y venderlas al mejor postor.
Se unirán al elenco Brontosaurus, Stegosaurus, Allosaurus y Abelisaurus, cuatro nuevas incorporaciones que, junto a otros dinosaurios, harán rugir de emoción a toda la familia.
“Jurassic Live es mucho más que un espectáculo, es un viaje en el tiempo. Queremos que cada niño, cada familia, sienta la emoción de estar frente a frente con los dinosaurios y se lleve un recuerdo inolvidable que despierte la imaginación y la aventura”, expresó Abel Durant, productor del evento en declaraciones escritas.
Con dinosaurios a escala real, la presentación promete una experiencia inmersiva para toda la familia.
Los boletos están a la venta en prtickets.com .
