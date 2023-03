Puerto Rico es un antes y después del huracán María. Los más de 3.3 millones de habitantes que tenía la isla aquel 20 de septiembre del 2017 perdieron algo o alguien de forma directa o indirecta con la devastación y azote del fenómeno atmosférico. El centro Nacional de Huracanes actualizó en el 2023 a 2,975 el número de muertos por el paso de María por Puerto Rico. El organismo acogió las conclusiones del estudio realizado por la Escuela Milken de Salud Pública de la Universidad George Washington.

Una reflexión de ese duelo colectivo post-María es lo que invita la obra teatral “Antígona frente al mar” que estrena a el 17 de marzo en la edición 60 del Festival de Teatro Puertorriqueño. La pieza se presenta al aire libre en el histórico Arsenal de la Marina Española en el área de la Puntilla del Viejo San Juan.

La pieza teatral, escrita por Isabel Ramos es una adaptación del mito de la literatura griega “Antígona”, de Sófocles, en cuyos personajes y trama se inspiró para encarnar el duelo y la pérdida que sufrieron los boricuas a raíz del huracán María. Ramos fue una de los miles de puertorriqueños que perdió a un padre por las consecuencias del huracán en la isla. El padre de la dramaturga falleció 40 días después del huracán.

Para ella escribir la pieza fue una catarsis de emociones, según precisó la actriz Kisha Tikina Burgos, quien además interpreta el personaje de Antígona.

“Isabel perdió a su padre por el huracán María. Todos de forma directa o indirecta perdimos a alguien con el huracán, ya sea porque falleció o se tuvo que ir de la isla ante la falta de servicios. Fue un proceso de catarsis y de sanar para ella. Antígona, es la historia de la mitología con la que Isabel quería partir ya que le parecía perfecto lo que habla Antígona sobre la lucha entre los vivos y los muertos y entre las leyes humanas y las leyes divinas”, detalló la actriz que ayudó a revisar el guión de Ramos, por petición de la dramaturga.

La actriz Kisha Tikina Burgos protagoniza la obra "Antígona frente al mar". (Suministrada)

En “Antígona frente al mar”, producida por Ágora Teatro, “Antígona” lucha por enterrar a su hermano muerto a quien “Creón”, un gobernante tiránico e inexperto, ha prohibido dar sepultura. Tebas es una ciudad costera, dividida por los conflictos políticos. Los dioses, cansados de ver su tierra corrompida, envían una gran tempestad como castigo y la ciudad, que sufre grandes pérdidas, queda sumida en una nube de oscuridad total. Presentar la obra al aire libre en el Arsenal de la Marina, frente al mar, en el Viejo San Juan resulta idóneo para el desarrollo de la historia ya que “queríamos tener presente el agua”, mencionó Burgos.

“Durante mi proceso de duelo, cuando el gobierno negaba tajantemente la crisis que le estaba costando la vida a miles de personas, me sentí como Antígona. Nuestros muertos habían sido enterrados, pero no habían recibido los honores ni habían sido reconocidos”, expresó la directora en declaraciones escritas.

La actriz, por su parte, aclaró que aunque no tuvo una muerte cercana, “llevo el duelo de mi país y de todas las personas que se vieron afectadas grandemente”.

“El duelo está presente también por todos los que se fueron. Esa imagen está muy presente y nos trastocó a todos en todos los sectores. El trabajo colectivo se afectó, las familias se afectaron y mucha gente pensaba regresar y no han podido porque el país está en reconstrucción y lo vimos en Fiona que está muy frágil el país. Me hago eco de todo eso y cuando Isabel me invitó a ser Antígona y a ser parte del proceso creativo no pude decir que no; nos compromete a todos”, añadió la actriz que identifica que su mayor reto actoral en la pieza es “hacer teatro clásico”.

El elenco de “Antígona frente al mar” está compuesto por Burgos, Julio Ramos, Anoushka Medina, Eric Yamil Cruz, Thaimy Reyes, Orlando Rodríguez y Viviana Torres Mestey. La coreografía es de Jeanne D’Arc Casas y la dirección musical estará a cargo de Javier Villar (Tambora Zen).

La obra se presentará dos fines de semana: 17 al 19 de marzo y 24 al 26 de marzo. Los boletos están a la venta en PRticket.com o 787-200-7110.