Con gran regocijo, esta tarde el dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda junto a su padre Luis Miranda Jr., anunciaron que, por primera vez en Puerto Rico, la aplicación Google Arts and Culture incluyó a partir de hoy una nueva página temática llamada “Puerto Rico, La suma de sus artes”, en la que se destacan colecciones de las bellas artes de este país en colaboración con más de 10 instituciones locales.

Esta alianza, que surgió en 2019 ante conversaciones y la inquietud de la familia Miranda para dar a conocer el arte puertorriqueño a nivel mundial, que se vio más acentuada luego de los estragos del huracán María en 2017.

“Si nosotros criamos boricuas de verdad y fuertes no importa en donde estén en el mundo van a seguir peleando por nuestro país y por nuestra gente. Lin es un ejemplo de eso que sigue ocurriendo en Estados Unidos”, dijo el activista de la comunidad puertorriqueña en Nueva York mientras agradeció a su hijo por la gesta que lleva haciendo con el transcurso de los años. “Eso es lo que Luz y yo hemos tratado de hacer con nuetros hijos”.

Lin-Manuel Miranda conversó con Surya Tubac de Google; Yari Heldfel de la compañía de teatro Y no había luz; y la directora del Museo de Arte Contemporáneo, Marianne Ramírez. (David Villafane/Staff)

Miranda durante su relato, comentó lo sorprendido que estaba ante la cantidad de piezas de arte realizadas por reconocidos y legendarios artistas plásticos puertorriqueños, y que merecían la debida exposición ante el mundo. Por eso se tomaron la iniciativa, “y es que a la familia Miranda, tú nos das un poquito, y nosotros cogemos la mano completa”, chistó el padre de Lin-Manuel, mientras resaltaba lo orgulloso que estaba de que fuera un proyecto hecho realidad y que fuera anunciado desde el Museo de Arte de Puerto Rico, que se ha convertido como en su segunda casa a través de la Fundación Flamboyán.

“La cámara se quedó, como decimos en buen español, ‘estoqueao’ en Puerto Rico”, dijo al referirse a la cámara robótica de Google Arts & Culture, que ha vivido en la isla, digitalizando más de 900 obras de arte en ultra alta resolución para que las personas puedan acceder a las obras maestras de artistas puertorriqueños influyentes como Rafael Tufiño, Olga Albizu y José Campeche, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier pantalla móvil o desde cualquier dispositivo.

A través de la nueva página temática, los visitantes contarán con una experiencia inmersiva de más de 60 historias y exhibiciones curadas por expertos, con más de 1,100 obras de arte seleccionadas de instituciones como el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Museo de Arte de Bayamón, el Museo de Arte de Ponce, el Museo de Las Américas, entre otras.

Lin-Manuel, lejos de tomar protagonismo como parte del lanzamiento de esta plataforma, realizó una intervención diferente a modo de conversatorio, donde de forma relajada platicó brevemente con Surya Tubach, gerente de proyectos de Google Arts & Culture en Estados Unidos; Marianne Ramírez, directora Ejecutiva at Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, y con Yari Helfed, directora ejecutiva del colectivo “Y no había luz”.

“Con esta colección, personas de todo el mundo podrán acceder, desde la distancia, a todas las bellezas de la rica herencia multicultural de Puerto Rico, y se sorprenderán con aquellas piezas que nunca habían sido fotografiadas o no estaban siquiera a la vista del público”, dijo Surya Tubach, gerente de proyectos de Google Arts & Culture en Estados Unidos.

Por su parte, Helfed destacó el haber estado presente representando nos olo a su grupo, sino también a los grupos en general de teatro y de artistas que están haciendo una labor increíble, especialmente después del huracán María.

“Todo el esfuerzo que se ha hecho y esa conciencia de llevar las artes y asegurarnos que no se queden en espacios privilegiados. Por esa misma razón es muy importante tener esta plataforma no solo para llevar el arte de Puerto Roco a nivel mundial, sino también para poder comunicar la realidad que estamos viviendo como puertorriqueñas y puertorriqueños, y poder hacerlo desde el componente de las artes”, manifestó la directora ejecutiva de “Y no había luz”.

Mientras que Ramírez, no puedo evaluar el impacto que solo ha tenido en el Museo de Arte Contemporáneo, sino lo que representa para todo el sector de las artes y museos de la isla.

“Esto es un proyecto de país y nuestros artistas e instituciones quizas por la condicion ambivalente ante las naciones del mundo, tenemos que abrir paso para tratar de que las obras sean reconocidas internacionalmente, por lo que esta es una herramienta extraordinaria”, acotó.

El reconocido actor y dramaturgo llegó la tarde del martes a Puerto Rico para el relanzamiento de su renovada galería en la isla, justo al lado de la Placita de Güisín que festeja a su vez cinco años de su apertura en Vega Baja. El renovado espacio de arte incluye nuevas piezas, premios y fotografías, junto a la exhibición itinerante, titulada “Cinco años después”.

Google Arts & Culture se trata de una aplicación de Google en la que puedes ver distintas obras de arte y visitar de forma virtual diferentes museos alrededor del mundo. Una de las características es que posee una colección de arte de casi 2,000 museos, integra otras herramientas de Google como Google Earth, Maps, e incluso, el mismo buscador. Pese a que se encuentra en inglés, si utilizas el navegador de Chrome, tienes facilidades de traducción a través del traductor de Google. Puedes distinguir el tipo de búsqueda que deseas realizar entre: artista, género, movimiento, tipo de obra, época, país, museo, colección, técnica, momento histórico, entre otros. A través de la herramienta “Art Camera” se pueden precisar los detalles en distintas obras de arte, cuyas fotografías son de alta calidad. Implementa formato de visualización inmersiva 360º, lo que indica que puedes observar un video realizado en un espacio o museo y recorrerlo como si te encontraras en vivo y en directo. Es de fácil navegación, ya que cuenta con distintos paneles de herramientas y pestañas de exploración para que puedas disfrutar de tus recorridos.

En los próximos años, el proyecto crecerá para convertirse en un espacio para todas las cosas de Puerto Rico. El Flamboyan Arts Fund ya está contando la historia del ballet de San Juan, la Galería Lin-Manuel Miranda está destacando la orgullosa conexión de nuestra familia con la isla, y la Casa Del Libro está compartiendo una colección de libros excepcional. Para conocer más sobre “Puerto Rico: The Sum of its Arts” visita el link y nuestro blog. En este enlace podrás encontrar fotos en alta resolución y aquí el sitio oficial de la colección. Más sobre Google Arts & Culture.