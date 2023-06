Nueva York (AP) - El creador de la galardonada obra musical “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda, espera fomentar la diversidad en Broadway y los teatros de todo Estados Unidos con una nueva iniciativa que anunció hoy, jueves.

La Red de Representación, Inclusión y Apoyo del Empleo en el Teatro (R.I.S.E. por sus siglas en inglés) publicará un directorio de profesionales no actorales del teatro para facilitarles la obtención de empleo, desde tramoyistas hasta productores y directores administrativos.”Desde 2020 se habla mucho sobre la diversidad y el cambio”, dijo Miranda a The Associated Press.

El directorio aparece “en una época realmente maravillosa en que el teatro, como sistema, ha aprendido a decir lo correcto”.”Hay que respaldar eso”, afirmó.

Según un informe de 2021 de la Coalición de Intérpretes Asiático-Estadounidenses, que estudió la temporada 2018-2019 de Broadway, el 100% de los directores administrativos y el 94% de los productores eran blancos. Actores blancos desempeñaron el 80% de los papeles protagónicos en los musicales y el 90% en los dramas.

PUBLICIDAD

Desde entonces se han tomado medidas para fomentar la diversidad en el teatro, sobre todo con un acuerdo en 2021 negociado por Teatro Negro Unido y los espectáculos de Broadway y sus producciones ambulantes.Con R.I.S.E., Miranda quiere facilitarles a las producciones que buscan empleados no actorales encontrar solicitantes diversos.

”El objetivo de “R.I.S.E. es asegurar que ese hermoso mosaico de personas que se ven - si ves una producción de ‘Hamilton’ o una producción de ‘MJ (The Musical)’ o ‘Fat Ham’ en Broadway - se refleje también entre bastidores, que no es solo la gente bajo los reflectores”, dijo Miranda.“Porque hay practicantes de teatro y carpinteros y maquilladores y gente de vestuario increíblemente talentosos que merecen esa oportunidad”.