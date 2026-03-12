Listo Circo Fest 2026 para recibir a miles de familias

La segunda festividad más grande en Puerto Rico, luego de las multitudinarias Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan, Circo Fest, regresa en su edición 11 a la ciudad adoquinada para el disfrute de miles de familias.

El Festival Internacional de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico, ya está listo para ocupar los espacios públicos del Barrio Ballajá en el Viejo San Juan con la participación de 25 compañías nacionales y otras ocho compañías internacionales provenientes de Argentina, Alemania, España, Francia e Italia.

Una vez más las disciplinas de la cuerda floja, bicicleta acrobática, acrobacia aérea, acroportes, clown, Cyr Wheel, parada de manos, monociclo y malabares forman parte del festival que se realizará del sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m. en múltiples espacios culturales y plazas públicas en el Viejo San Juan.

La Asociación ACirc está a cargo de la decimoprimera edición y de la gira que realizan con las compañías por cuatro municipios de la isla como parte de la edición de este año.

“Celebrar once ediciones es una confirmación de que el arte de calle en Puerto Rico es respaldado y cada vez crece más. Se trata del festival de Puerto Rico más grande después de las Fiestas de la Calle San Sebastián. En dos días se alberga en el Viejo San Juan sobre 70 mil personas y luego en las giras de los municipios se suman entre 5,000 a 6,000 personas por municipio. Es un festival que incluye circo, acrobacia, magia, pinta carita y todo lo que se puede hacer en al arte en las calles. Es una magia que se apodera del Barrio Ballajá completo y de la zona norte cercana a El Morro. Son más de cientos artistas nacionales, más las empresas internacionales. El elenco siempre es grande. Siempre apostamos a que el arte en espacios públicos continúe siendo accesible para todas las familias”, sostuvo Maite Rivera Carbonell, directora artística y fundadora de ACirc.

Circo Fest en Puerto Rico. (Stephanie Rojas Rodriguez)

Hoy, jueves, 12 de marzo y mañana, viernes, se realizan los talleres para más de los 90 artistas locales que compartirá su experiencia e intercambio cultural con los artistas internacionales. Los talleres son libres de costo al igual que todas las presentaciones que se realizan en Circo Fest.

“Este intercambio cultural entre los artistas siempre lo hemos hecho desde la primera edición porque los artistas internacionales hablan sobre cómo ellos viven del arte en sus países y cómo viajan exponiendo su arte y las disciplinas que hacen. Esa es la primera faceta del festival”, precisó Rivera Carbonell.

Las presentaciones principales del festival que se llevarán a cabo sábado y domingo comenzarán ambos días a la 1:00 p.m. con una tradicional comparsa desde el Museo de San Juan, protagonizada por los artistas de todas las compañías participantes en esta edición.

“Una de las cosas más bonitas que pasa en el festival es la armonía con la que se da el festival. La gente procura el bienestar y la alegría cuando están observando una de las presentaciones. Coexistimos en estos espacios que son públicos y la Asociación siempre fomenta actividades al aire libre y en los espacios que también son nuestras. Esto es un gran compartir colectivo con actividades sanas para toda la familia. Le llamamos festival a la gorra porque una vez se acaba el espectáculo se pasa la gorra o el sombrero para que la gente agradezca con alguna donación y el respaldo siempre es maravilloso”, añadió la directora.

Todas las actividades del Circo Fest 2026 son libres de costo. Como es tradición en el arte de calle, al finalizar cada presentación las compañías pasarán el sombrero para recibir aportaciones voluntarias del público.

Como todos los años, las compañías locales participarán por el Premio del Jurado y el Premio del Público, que incluyen un incentivo económico y una residencia artística en el Centro Cultural El Bastión para las compañías ganadoras.

La entrega de premios se realizará el domingo 15 de marzo a partir de las 6:00 p.m. como parte del gran cierre con su Show de Varieté, en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan.

Mini-Gira por los pueblos (16 al 22 de marzo)

Como es tradición desde el inicio del proyecto en el 2014, luego del fin de semana en el Viejo San Juan, el festival se extenderá a varios municipios con un espectáculo tipo varieté a cargo de las compañías internacionales invitadas.

Municipios y fechas confirmadas:

Culebra - 18 de marzo - 6:00 pm

Caguas - 20 de marzo - 7: 00 pm

Dorado - 21 de marzo -7: 00 pm

Barceloneta — 22 de marzo (Gran Cierre del Circo Fest 2026) - 6: 00 pm