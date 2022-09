El público que se asista al concierto inaugural de CulturArte de Puerto Rico, el próximo sábado, 17 de septiembre a las 7:30 p. m., con la participación de la laureada soprano de origen armenio, Mané Galoyan “va a estar feliz y en muy buen estado de ánimo”. Así lo promete la destacada artista del bel canto, quien dice que se va a asegurar “de no estar muy melancólica porque ya hemos tenido bastante de eso”.

La producción de este recital, que forma parte de la tradicional serie “Grandes Artistas en el Conservatorio”, se llevará a cabo en la Sala Jesús María Sanromá del Teatro Bertita y Guillermo L. Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Una velada musical en la que también habrá, según Galoyan, “fuegos artificiales operáticos” y algunas sorpresas.

La artista, considerada una de las sopranos con carreras ascendentes más prometedoras, ha cosechado, a sus 29 años, importantes reconocimientos. Entre ellos, premios en certámenes como el Eleanor McCollum del Houston Grand Opera, el concurso internacional Tchaikovsky, además de tres premios en las categorías de ópera (segundo lugar), zarzuela (primer lugar) y el primer premio otorgado por el público, que obtuvo durante la edición de 2021 de la competencia internacional Operalia, competición musical internacional para jóvenes cantantes de ópera que se celebra anualmente, fundada en 1993 por el tenor español Plácido Domingo.

La joven cantante, que comenzó como pianista a los 9 años, mientras tomaba simultáneamente clases de canto, finalmente se decidió por el bel canto, aunque nunca ha dejado el piano. Egresada del Houston Grand Opera Studio, la soprano posee dos títulos del Conservatorio Komitas del Estado de Ereván en Armenia, donde fue nombrada ganadora del Premio de la Juventud del Presidente de la República de Armenia en 2013, según se reporta en su biografía.

También destacan su participación en las óperas de The Wreckers con la Houston Grand Opera, Luisa Miller en el Festival de Glyndebourne, en Inglaterra y La Traviata, con la Ópera de Seattle, así como presentaciones de concierto con la Netherlands Radio Choir y, ahora, su debut con CulturArte de Puerto Rico junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

De ese primer premio en Operalia, en la categoría de zarzuela, la artista afirma que ha sido muy importante para ella porque se trata de un género que le atrae mucho “por la música y el ritmo que tiene”. Pero acepta que su participación en esta competencia fue una de las presentaciones más difíciles que ha hecho en su vida.

“Es muy retante estar entre tantos participantes de los teatros de ópera más importantes del mundo, además de cantar frente a todos estos paneles (los que evalúan el desempeño), que son los que te pueden contratar después”, explica Galoyan, quien cree que la ópera y la música en general, aportan mucho a la sociedad.

“La ópera es un arte complejo, hay ballet, danza, canto, teatro, música... Para mí, si alguien viene a la ópera y ha tenido un mal día o ha tenido algún problema, si yo lo puedo hacer sentir feliz, creo que mi trabajo ha estado bien hecho. Eso es lo que cualquier arte puede aportar a la sociedad”, agrega la soprano, tras resaltar que “sin la música y el arte la sociedad sería muy triste”.

Esta presentación en Puerto Rico, indica Galoyan, es su primer recital como solista “con una orquesta de alto nivel”, aunque ha ofrecido conciertos de piano como solista. Pero admite que está un poco nerviosa. Pero rápidamente destaca que será un concierto en que la audiencia disfrutará mucho debido a que es un programa en el que va a cantar muchas arias de famosas óperas, además de zarzuelas.

Además, debido a que el director de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Maximiano Valdés, ha tenido un contratiempo de salud, será reemplazado por su esposo, Roberto Kalb, un reconocido director de orquesta mexicano, quien llegará exclusivamente para esta ocasión. En ese sentido, dice que se siente más tranquila porque ya él conoce su forma de cantar y de interpretar.

“Vamos a empezar con dos sets de canciones de Richard Strauss que son muy lindas, románticas y brillantes. Quiero empezar con algo muy alegre. En general, el concierto va a ser muy alegre y vamos a tener mucha diversión”, reitera la artista, mientras resalta que la segunda parte del recital tendrá mucha zarzuela y canciones latinoamericanas, además de una sorpresa.

Según el presidente y director artístico de CulturArte, Guillermo L. Martínez, la presentación de Galoyan en Puerto Rico integrará magistrales piezas de ópera de importantes compositores como Strauss, Puccini y Tchaikovsky, “así como memorables romanzas de zarzuela de reconocidos propulsores cubanos y españoles del género chico como Ruperto Chapí, Ernesto Lecuona, Federico Moreno Torroba, Gerónimo Giménez y Gonzalo Roig”.

“Ella va a cantar en seis idiomas: italiano, español, inglés, alemán, ruso y armenio y eso te habla de su versatilidad”, agrega Martínez, quien también resalta el poder de interpretación de la soprano y señala que “uno de sus mayores talentos es que se vive cada frase y canta con una gran pasión”.

De hecho, la artista ha sido aclamada por el Houston Press como “radiante, celestial, estoica como una mártir, poseedora de una voz cristalina capaz de atravesar cualquier tesitura orquestal y hacer flotar pianissimos incandescentes y luego ceñirse con un trueno verdiano”.

Para la cantante, estos días no han sido fáciles debido a que su país natal fue atacado por el ejército de Azerbaiyán, lo que la mantiene muy preocupada. Una situación que no es nueva ya que, en septiembre de 2020, Azerbaiyán invadió el territorio del Alto Karabaj, mayoritariamente de población armenia y que se mantenía como un estado independiente no reconocido.

“Mi familia y mis amistades están allá, así que, aunque soy una artista, mi trabajo y mi pasión es cantar, pero es difícil para personas como yo estar contenta y tratar de alegrar a otras. Por supuesto, cada uno tiene que hacer su trabajo y esto es por lo que estoy pasando ahora mismo”, agrega Galoyan, quien cree que lo más difícil en la carrera de un artista lírico es que tiene que viajar constantemente con todo lo que eso implica.

Más información

Los boletos para esta presentación se pueden conseguir a través de la página web www.ticketera.com. Los boletos con descuento para personas de 65 años en adelante o discapacitados, deberán adquirirse llamando a Ticketera al (787) 305-3600. Para más detalles sobre esta producción y otras presentaciones futuras de CulturArte de Puerto Rico puede llamar al (787) 620-5262 o escribir un correo electrónico a info@culturarte.com