Desde muy joven Marian Pabón soñaba con dedicarse al teatro musical en Broadway. Sin embargo, mientras estudiaba esta especialidad en el American Academy of Dramatics Arts de Nueva York, varias oportunidades para actuar en telenovelas y piezas teatrales en la isla, provocaron que se decidiera quedarse en la tierra que la vio nacer.

Con el tiempo, Pabón comenzó a incursionar en programas de televisión dedicados a la comedia, por lo que su cara y los personajes a los que le daba vida, unida a su chispeante personalidad, la llevaron a ganarse el cariño y la admiración del público.

Es por esa faceta dentro del arte de la actuación que a Pabón se le dedica el segundo Festival de la Comedia, que se llevará a cabo del 2 de septiembre al 30 de octubre en el Teatro Braulio Castillo, de Bayamón.

Este reconocimiento le llena de alegría, pero quiso dejar claro un asunto. “Yo me considero actriz, no me considero comediante, pero la gente me ve más como comediante, porque obviamente llevo mucho tiempo en la televisión haciendo comedia y ha sido lo que comercialmente me ha vendido aquí”, indicó Pabón, hija del fenecido actor y productor de televisión Mario Pabón. “Comoquiera, para mí es una alegría y un honor muy grande que me dediquen este festival porque, obviamente son muchos los años que llevo trabajando en este negocio y porque estoy siendo reconocida por personas que trabajan en este medio”.

Como parte del festival, la artista tendrá a su cargo el espectáculo de apertura, el ‘stand up’ “Soy menopáusica y qué”, que subirá a escena el 2, 3 y 4 de septiembre. Este ‘show’ de una hora y media de duración, aproximadamente, relata anécdotas jocosas de cómo la menopausia ha estado presente en la etapa más reciente su vida.

Con este “stand up” Pabón se ha presentado múltiples veces alrededor de la isla, en República Dominicana y Estados Unidos, sin embargo, nunca lo ha efectuado en Bayamón. “Cuando me llamaron, pensé que lo mejor era retomar la ‘Menopáusica’. Nunca la habíamos hecho en Bayamón y el Teatro Braulio tiene un público que está acostumbrado a ver “stand ups” y comedias. Hay mucha gente que está bien contenta, porque no la habían visto y ya han comprado boletos”, añadió Pabón.

Muchos años haciendo reír

Los inicios de esta experimentada actriz en la modalidad de los espectáculos de “stand up” se dieron casi por casualidad y hasta empujada por varios compañeros de trabajo. “Empecé a hacer ‘stand up comedy’ cuando trabajaba en ‘Sunshine’s Café’, con Sunshine Logroño en la década de 1990. Un día, mientras conversaba con Suzette Bacó y Yamari Latorre ellas me comentaron que estaban produciendo unos eventos para el Día de Secretarias, que en aquella época eran eventos bien grandes. Fueron ellas las que me pidieron que hiciera un “stand up”, pero yo tenía mis dudas”, explicó Pabón quien formó parte del elenco de desaparecidas comedias de la televisión local como “Cuqui”, “Taller San Miguel”, “La tripleta”, “Club Sunshine” y “El condominio”. “Entonces Jorge Castro me dice ‘Marian, cuando tú me cuentas tus problemas, lo haces de una manera que hace reír a la gente’. Yo en realidad, no tenía la intención de hacer reír a nadie con mis problemas, ya que eran situaciones serias de vida. Le hice caso a Jorge y empecé a escribir”.

Según la también cantante, la primera vez que hizo un espectáculo de “stand up” en vivo pasó un susto tremendo, al percatarse que estaba hablando extremadamente rápido. “Iba a las millas y cuando acabé, dije ‘Dios mío, no sé si alguien me entendió’”, comentó mientras reía. “A medida que lo fui haciendo le fui cogiendo el piso. Mis ‘stand ups’ hablan de situaciones de vida que me han pasado, que me sirve de catarsis también, para yo desahogarme de realidades que en su momento fueron duras y con las cuales lloré muchísimo. Al escribir de ellas, le busco un ángulo y lo digo de una manera que suene gracioso”.

Festival de la Comedia

Aquellos que se den cita a cualquiera de las nueve producciones que se presentarán durante el Festival de la Comedia pasarán un buen rato, debido a la diversidad de ofertas. “Allí van a ver a un grupo de actores buenísimos, de distintas edades y generaciones, con temas sumamente variados. Las obras no tienen nada que ver una con la otra”, comentó Pabón sobre las producciones que incluyen obras, “stand ups”, monólogos e improvisación teatral.

En opinión de la actriz, esta es una buena oportunidad para que el público tenga la oportunidad de reírse, pasarla bien y bajar los niveles de estrés del diario vivir. “Estamos pasando por unos momentos de tanto estrés y tanto rollo, entre el COVID-19, la política y las vainas, que el uno ir a sentarse a reír un rato y a desahogarse, es maravilloso. Estoy segura de que todo el que llegue al festival lo va a disfrutar y la van a pasar bien”, añadió Pabón.

Con mucho trabajo

Al igual que muchos de sus compañeros de profesión los pasados tres meses han sido sumamente activos debido a que se reactivó la industria teatral en la isla, luego de sufrir fuertemente durante la pandemia, lo que ha permitido que Pabón esté presente en varios proyectos prácticamente de manera simultánea. Por ejemplo, el fin de semana del 13 y 14 de agosto presentó el “Triunvirato de la risa”, junto a Cristina Soler y Suzette Bacó. Más adelante, el 9 y 10 de septiembre, en el Centro de Bellas Artes de Santurce formará parte del elenco del musical “On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan”, protagonizado por Denise Quiñones y Eddie Noel Rodríguez.

“Hace años que no bailo y estoy toda hecha un desastre, tomando Cataflam y pastillas para el dolor”, mencionó entre risas. “Es un elenco espectacular y la estamos pasando súper bien, pero los ensayos son de 4:00 a 10:00 de la noche, por lo que es matador y fuerte”. Más adelante en el año, Pabón retomará también la obra dramárica “Eter”, junto a Julio Ramos, que trata el tema del maltrato a la mujer.

“Yo soy una loca, porque yo me tiro como un kamikaze a hacer proyectos. Ahora mismo estoy haciendo como tres ‘stand ups’ a la vez. La semana pasada tuve dos, una presentación privada de la ‘Menopáusica’ y al otro día por la mañana, estaba haciendo “Sola en la pandemia está cañón”, detalló Pabón. “En una semana he hecho tres distintos en cuatro lugares. Pero por suerte, llega un momento en que ya tienes esos guiones guardados en unos compartimentos en la cabeza y, por suerte, se diferenciar uno de los otros”.

Los boletos para las funciones de “Soy menopáusica y qué” están disponibles en: PRticket.com.