29 de agosto de 2025
Más de 100 ceramistas se unen en Plaza Las Américas

El 5to Encuentro de Ceramistas de Puerto Rico y la Diáspora se celebrará del 1 al 7 de septiembre en el Atrio Central del centro comercial

29 de agosto de 2025 - 4:26 PM

Obras de Hebe García y Ángel Ramos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Colectivo Keramikós, organización dedicada a promover el desarrollo creativo y cultural de la cerámica en la isla, anunció la celebración del 5to Encuentro de Ceramistas de Puerto Rico y la Diáspora 2025, que se llevará a cabo del 1 al 7 de septiembre en el Atrio Central de Plaza Las Américas.

Según detalló su directora, Rosa Serrano, este año participarán más de 100 ceramistas locales y cinco provenientes de la diáspora. Todos presentarán obras en formato pequeño, con un tamaño no mayor de 5½ pulgadas, lo que representa un reto para muchos de los artistas, acostumbrados a trabajar piezas de mayor escala.

El público tendrá la oportunidad de apreciar y adquirir las piezas durante la exposición, cuyo 20% de las ventas será donado a La Casa de Todos, institución que ofrece albergue a menores víctimas de maltrato y a mujeres sobrevivientes de violencia.

El encuentro, que se celebra desde 2021 en Plaza Las Américas, es coordinado por el Colectivo Keramikós, integrado por 14 ceramistas que desde 2017 trabajan en conjunto para visibilizar la cerámica puertorriqueña, tanto como expresión artística como herramienta de desarrollo humano, social y económico.

“Uno de nuestros objetivos es el relevo generacional. Este año nos sentimos muy orgullosos de la participación de jóvenes ceramistas que han manifestado su interés en continuar preservando la cerámica como su medio de expresión artística. Su incorporación garantiza la continuidad y evolución de esta noble tradición”, destacó Serrano.

La directora subrayó que la cerámica es una de las expresiones más antiguas de la humanidad y, al mismo tiempo, una disciplina en constante renovación. “Nuestro interés es revalorizar este arte, que recoge valores y símbolos de nuestro pueblo y que, hoy día, también aporta a la sostenibilidad, con artistas que exploran materiales reciclados y métodos ecológicos en sus creaciones”, añadió.

Arte
