¿Se puede reír en medio del despecho, luego de una ruptura amorosa y con el corazón roto? La respuesta a esa pregunta la tiene la comediante puertorriqueña Melissa Rodríguez con el monólogo teatral “Pa’l cara… el amor”, que subirá a escena los días 10, 11 y 18 de febrero, en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

Melissa no solo contará si hay espacio para la alegría, sino cómo se le puede decir adiós al amor romántico, ya que se trata de una comedia para todas las personas que en algún momento han tenido que decir “pal cara… el amor” cuando las relaciones no funcionan.

“El mes de febrero es el mes en que uno por ojo, boca y nariz recibe el amor por todos lados especialmente el amor romántico. ‘Pal cara… el amor’ es lo contrario. Es para las personas que no tienen acceso al amor, que estamos despechas, nos acaban de dejar o que hace tiempo estamos superando a una persona y no hemos encontrado quién ocupe ese espacio. Es para ese público que no tiene amor”, explicó entre risas la actriz sobre el monólogo de Gary Holms.

PUBLICIDAD

La pieza que no es un stand-up, sino un monólogo interactivo cómico, presenta lo que sucede después de una ruptura amorosa a petición de una de las partes y las diferentes etapas que conlleva recuperarse de la separación.

“Hablamos de todas las facetas de la pérdida emocional cuando uno se deja de alguien del que no quiere dejarse. Porque tú te puedes dejar porque quieres dejarte y te dejas, pero cuando tú no te quieres dejar y te deja otra persona, pasas por todas las etapas de una pérdida, y para algunos es eterno poder salir”, sostuvo la actriz que trabaja además con el colectivo de Teatro Breve.

El género del monólogo no es extraño para Melissa, más sin embargo nunca había hecho esta pieza que Holmes escribió originalmente desde la perspectiva de un hombre homosexual que sufre una ruptura amorosa y enfrenta todas las etapas del duelo del desamor y el despecho.

La actriz reconoció que el monólogo es bien dramático en algunos argumentos. (Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media)

“En el caso del personaje que me toca esta vez es una mujer pansexual, que es una persona que se siente atraída tanto por el sexo femenino como por el masculino, pero también por las demás denominaciones transgénero, no binario… Se identifica como una persona mayormente mujer u hombre que siempre está en relaciones que pueden variar con quien sea”, detalló.

La actriz reconoció que el monólogo es bien dramático en algunos argumentos y la “comedia es comedia por lo dramática que suele ser”. Es por ello que entiende que la producción es una excelente combinación de provocar la risa con las situaciones dramáticas que se desarrollan en una ruptura amorosa.

PUBLICIDAD

“Además de los argumentos, hay cosas chéveres que se combinan con música, ya que a veces uno quiere extender el sufrimiento escuchando, por ejemplo, esas canciones de Ednita que te sacan el sufrimiento. Quiero que el público viva esa experiencia porque será completamente interactivo. No hay una cuarta pared, y eso es nuevo para mí. El público se lo va gozar”, mencionó la actriz.

Aunque la pieza invita a reírnos de esa famosa dejada, de cómo buscamos canciones de sufrimiento, de los que ingieren mucho alcohol y extienden la agonía del desamor, el monólogo tiene un mensaje que va más allá de las rupturas sentimentales, se trata del amor propio.

“Esto es un ‘spoiler’, pero al final de todo, el amor verdadero es el que te vas a tener tú mismo. Ese es el que debemos alcanzar tanto en las experiencias interpersonales que tengamos sean románticas, de amistad y familiares. Siempre se debe buscar el bienestar primero. A veces queremos poner a la otra primero y esa es la reflexión de esta producción... que pensemos en el amor propio”, adelantó.

Melissa añadió que todo el que se haya enamorado y pasado por una ruptura sabe lo difícil que suelen ser esas etapas y que cada individuo la sobrelleva por días, meses y años, pero lo importante es reconocer que se va a superar con el amor propio que cada uno se tenga.

La producción está a cargo de Ulises Rodríguez para Teatro Caribeño y los boletos están disponibles a través de PRTicket.com al 787-200-7110.