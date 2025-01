Miguel Martínez Géigel presenta su cartel para las Fiestas de la Calle San Sebastián 2025

El Nuevo Día conversó con Martínez Géigel antes de la presentación oficial de la obra para conocer cada detalle de su creación. La pieza se presentará mañana sábado, 4 de enero, en un evento organizado en The Artisan Corner , ubicado en la calle Fortaleza del Viejo San Juan .

Según Martínez Géigel, han pasado varios años desde que se dejó de eligir un cartel oficial para las Fiestas de la Calle San Sebastián. Esto, subrayó, no es un impedimento para echar la imaginación a volar e inspirarse en y para el evento.

“Estas dos obras, ‘Voy subiendo’ y ‘Voy bajando’, que también tienen que ver con las fiestas, están inspiradas en mi experiencia mientras subo y bajo de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Yo intento no coger por la calle Cruz que para mí es la más empinada”, dijo entre risas.

Esos símbolos taínos son como una cosa espiritual taína. Yo quise hacerlo bien libre, que no fuera tan rígido.

Las personas interesadas en adquirir uno de los 100 ejemplares, parte de una “edición limitada e irrepetible”, podrán comprarlos en The Artisan Corner, en la tienda Memories from Old San Juan, o llamando al 787-562-9090.