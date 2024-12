Conoce quiénes serán los homenajeados de las Fiestas de la calle San Sebastián 2025

View this post on Instagram

Tanto Remi como “El Filósofo del Rap” estuvieron presentes para expresar su emoción por el homenaje. “El día que el alcalde me llamó y me lo dijo, lo primero que hice fue ir al hogar donde está mi madre, y empecé a llorar. Y me dijo algo que marcó mi vida y que se lo quiero compartir a todos. Mami me dijo: ¿Viste que no es ser importante? Es ser bueno”, compartió con la voz quebrantada el querido ícono infantil al relatar los sacrificios de su madre, quien actualmente padece de Alzheimer.