Modesto Lacén valida que “las amistades también son almas gemelas”

La propuesta teatral “Arte” busca conquistar al público puertorriqueño al combinar el humor y las situaciones de la vida misma desde una mirada profunda sobre el significado de la amistad.

La perspectiva de la amistad entre hombres es presentada por los actores Modesto Lacén, Israel Lugo y Alfredo de Quesada, quienes en la puesta en escena, recrean la relación de tres amigos de más de 25 años, cuyo vínculo se ve afectado tras la compra de una pintura de arte contemporáneo. A partir de ese momento, entre los amigos se desatan conflictos, y diferencias que ponen a prueba la relación entre ellos.

La historia de la pieza gira en torno a los personajes de “Sergio”, “Marcos” e “Iván”. Sergio compra un cuadro de arte contemporáneo por una suma considerable de dinero. Marcos, indignado, no puede comprender cómo su amigo admira una obra que él considera absurda. Mientras que Iván, por su parte, intenta sin éxito mantenerse neutral y servir de mediador entre ambos.

PUBLICIDAD

“Es una pieza que nos apasiona… es de esas obras que se quedan en el corazón. De hecho, conozco esta obra desde mis años de universidad cuando cursaba el bachillerato de drama en Humanidades. Uno tenía quevdirigir una obra, presentar una propuesta escrita o hacer un montaje. Hice el montaje de esa pieza que me fascina desde el texto, el mensaje que lleva y la rigurosidad del montaje", sostuvo Lacén, quien interpreta a “Marcos” en la producción.

“Arte” es una pieza escrita por la dramaturga francesa Yasmina Reza, que arranca este próximo sábado, 28 de marzo en el Teatro Arcelay en Caguas, luego irá el 25 de abril en el Teatro Monrouzeau de Hatillo y el 16 de mayo en el Teatro Ideal de Yauco.

“Está súper bien escrita. Es un reto para los actores y para el director, porque no habla solamente del arte contemporáneo, sino del valor que para mí es muy importante, que es la amistad. Realmente me toca mucho y son de estas obras que uno como actor le gusta realizar por la vigencia que tiene en cada persona”, señaló el actor.

Más allá del arte contemporáneo la obra explora temas universales como la comunicación y la amistad entre los hombres a lo largo del tiempo. En el caso de Lacén, dijo sentirse afortunado de contar con verdaderos amigos, a quienes describe como los hermanos que “me aman en las buenas y en las malas y que me cantan las verdades como son”.

“La obra también tiene esa exploración de la comunicación entre los hombres. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí, especialmente con los amigos. Soy afortunado de que tengo muchos amigos y algunos son desde primer grado, otros de la universidad y otros con los que uno va conectando. Leí una cita hace poco que decía que las amistades también son almas gemelas y es cierto. Uno conecta de una manera muy profunda”, destacó el actor.

PUBLICIDAD

La puesta en escena no solo se apoya en el texto, sino también en una cuidada propuesta estética que incluye escenografía, iluminación, vestuario y música de Humberto Ramírez.

“Con tanto drama en la vida, es un buen momento para darse dos horas de buen teatro. Traer a los amigos y a las amigas a disfrutar de una buena pieza”, añadió.