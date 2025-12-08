Muere el artista Guy Paizy, maestro del arte visual en Puerto Rico

El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) informó este lunes el fallecimiento del artista Guy Paizy, cuya obra forma parte de la colección permanente de la institución.

En un comunicado, el museo expresó su pesar y resaltó el impacto del fotógrafo, pintor actor y profesor en el desarrollo del arte visual en la isla.

Nacido en París en 1947, Paizy llegó a Puerto Rico en 1958, un traslado que transformó su vida y su identidad artística. Tal como relató en una entrevista en abril de 2009 con Carmen Dolores Hernández para El Nuevo Día, su llegada a la isla estuvo profundamente ligada a su abuela Mariana, oriunda de Coamo, quien decidió regresar a Puerto Rico con toda la familia tras vivir la Segunda Guerra Mundial en San Juan. Mariana se convirtió en una figura determinante en su vida y en su obra: una de sus piezas más emblemáticas, El secreto de Mariana, explora la memoria familiar mediante fotografía y medio mixto.

El proceso de adaptación no fue sencillo. Paizy, quien no hablaba español y añoraba su vida en París, intentó en dos ocasiones regresar como polizón en el barco Antilles. “Luego llegué a amar a Puerto Rico como lo amo hoy”, recordó en esa entrevista, una confesión que revelaba la complejidad de su relación con la isla y su sentido de pertenencia. Esa sensación de desplazamiento acompañó su obra y su vida: “Nunca he sentido que estoy en mi lugar”, decía.

A lo largo de décadas, Paizy contribuyó a la formación artística del país. Fue catedrático de fotografía en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y en la Universidad del Sagrado Corazón, y dirigió el Departamento de Bellas Artes de la UPR entre 1995 y 2009. Entre su preparación académica destaca también una maestría en fotografía del School of the Art Institute of Chicago, obtenida en 1990.

Entre las piezas del MAPR sobresale su obra “Es triste ya no estar triste sin ti” (1992), una fotografía en blanco y negro que refleja su sensibilidad artística, su mirada poética y su aportación al lenguaje visual contemporáneo del país.

“El Museo de Arte de Puerto Rico envía sus condolencias a familiares, amistades y a la comunidad artística. Su legado perdurará en nuestra colección, en nuestra memoria y en quienes reconocerán su obra por generaciones”, expresó la institución en un comunicado en las redes sociales.