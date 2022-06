No hay mejor manera para despertar la imaginación en un niño o, incluso en un adulto, que con un libro de colorear. Si a esto se le une el hecho de que las imágenes en ese libro de colorear son de las piezas más importantes del Museo de Arte de Ponce (MAP), el aprendizaje y una gran cantidad de horas de diversión estarán garantizadas.

Desde hace ya varios meses, el MAP lleva trabajando con la creación del libro gratuito titulado “Un día en el museo” donde los niños, jóvenes o adultos podrán colorear hasta 25 de sus obras de arte más conocidas desde la icónica obra “Flaming June” hasta las composiciones impresionistas de Francisco Oller. Además, incluye excelentes representaciones de la pintura prerrafaelita de Edward Burne- Jones y William Holman Hunt, así como obras de Bartolomé Esteban Murillo, José Campeche, Kostantine Mokovsky, David Teniers, y otros grandes artistas.

El trabajo de ilustración recayó en Marty Noble, una experimentada artista que ha trabajado en más de 350 libros de colorear para la editorial Dover Publications, especializados en todo tipo de libro de colorear para niños, jóvenes y adultos. “Cuando me hicieron el acercamiento me puse muy feliz y fue emocionante, ya que me interesa mucho las culturas de otros países, además de que siento un interés muy particular en el arte prerrafaelita”, indicó la artista en una entrevista telefónica desde su hogar en Santa Bárbara, California. “Las personas con las que me tocó trabajar para este proyecto fueron maravillosas, lo que me facilitó el proceso creativo”.

El cuaderno "Un día en el museo" fue creado para que niños, jóvenes o adultos coloreen hasta 25 obras del Museo de Arte de Ponce. (Suministrada)

Aunque nunca ha visitado Puerto Rico, ni ha visto las obras en persona, la artista había trabajado anteriormente con obras de arte europeas, incluyendo de arte prerrafaelita, por lo que estaba familiarizada con las piezas con las que iba a trabajar. Actualmente, todo el trabajo se hace utilizando programas de computadora especializados, como Photoshop, sin embargo, las obras seleccionadas para el cuaderno de colorear son extremadamente complejas, razón por la que le tomó a la artista más tiempo de lo esperado. En total, Noble tardó unos cuatro meses en completar el proyecto.

Para Noble, este tipo de libro para colorear tiene muchísimas ventajas para personas de todas las edades. “Este tipo de trabajo es muy terapéutico y es algo que hacen para aliviar el estrés, sobre todo para las personas mayores, y para las personas con ciertas discapacidades, se han utilizado en una gran variedad de formas para ayudarlos en sus terapias”, comentó la artista nacida en Berkley, California. Para facilitar el aprendizaje, el libro también cuenta con las imágenes de las pinturas en sus colores originales.

El cuaderno fue entregado a estudiantes de la Escuela Elemental Lucy Grillasca de la Playa de Ponce por Cheryl Hartup, directora y Sofía Cánepa, jefa de Programas Educativos y Empoderamiento Comunitario del Museo de Arte de Ponce. (Suministrada)

De hecho, “Un día en el museo” es un cuaderno ideado por el MAP específicamente con el objetivo de fomentar actividades creativas sobre la colección de la institución y responde muy bien a la misión de la organización que establece que, mediante el acceso a experiencias basadas en el arte, el MAP busca promover el descubrimiento, estimular la curiosidad y fomentar el diálogo para mejorar la vida de su comunidad. Este cuaderno fue posible gracias a los fondos otorgados por la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, lo que permite la entrega gratuita.

En total, se imprimieron 1,000 copias de este libro de colorear y hasta el momento ha sido distribuido a cientos de niños y niñas en comunidades en desventaja social. (Suministrada)

“Es maravilloso ver cómo los niños y jóvenes disfrutan de ‘Un día en el museo’. Esta es precisamente nuestra misión promover el descubrimiento y estimular la curiosidad a través del acceso al arte a la vez que compartimos a nuestras comunidades la diversidad de nuestra colección de pinturas de una forma divertida. Es muy interesante ver como la artista Marty Noble reinterpretó las pinturas de la colección transformando las pinceladas en líneas en blanco y negro. Este nuevo cuaderno es un logro para nosotros “, indicó Cheryl Hartup, directora del Museo de Arte de Ponce.

Escuela Jardínes de Ponce, donde un grupo de estudiantes, guiados por su profesor Julio César Torres hizo el mural de “Flaming June” en una de las paredes de la institución. (Suministrada)

En total, se imprimieron 1,000 copias de este libro de colorear y hasta el momento ha sido distribuido a cientos de niños y niñas en comunidades en desventaja social. Ya se han obsequiado a estudiantes de las escuelas Lucy Grillasca y Dr. Alfredo Aguayo de la Playa de Ponce, además de la Escuela Jardínes de Ponce, donde un grupo de estudiantes, guiados por su profesor Julio César Torres hizo el mural de “Flaming June” en una de las paredes de la institución.

Exposición “Arte victoriano”

Este proyecto educativo se da en el contexto de la exposición inaugural “Arte victoriano”, que presenta el MAP en el Museo de Arte de Puerto Rico, en San Juan, como parte de una alianza histórica que permitirá a la institución tener una sala de exposiciones permanente por espacio de dos años. La muestra presenta grandes obras del movimiento prerrafaelita como “La señorita Gladys”, de William Holmant Hunt, y La serie “El rosal silvestre”, de Edward Burne-Jones. En la exposición de 13 obras, destaca la obra icónica del museo, “Flaming June”. La muestra está abierta al público en la sala Church’s del MAPR hasta el 3 de julio.

Esta exposición de “Arte victoriano” es patrocinada por la Comisión de Donativos Legislativos de Impacto Comunitario, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando y el apoyo de Nicholas Prouty y Kevane Grant Thornton.