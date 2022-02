La directora del Museo de Arte de Ponce, Cheryl Hartup, anunció los nombramientos de Iraida Rodríguez-Negrón, como nueva curadora del Museo y el ascenso de Rubí Rodríguez Bustillo a subdirectora de Operaciones y Sustentabilidad de la institución.

Los nombramientos se dan en el contexto de la reconstrucción de las galerías de exposición del Museo, el lanzamiento de una importante campaña capital dirigida a la recaudación de una porción de los fondos necesarios para solventar los trabajos de construcción y los nuevos proyectos que ya comenzaron a desarrollarse con instituciones aliadas en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Ambas son profesionales de alto calibre que se han distinguido por los logros obtenidos en sus respectivos campos y poseer una excelente formación académica″, indicó Hartup sobre los nombramientos. “Estoy segura que, desde sus respectivas posiciones, aportarán grandemente, junto a nuestro equipo de trabajo, a lograr nuestros objetivos de mantener viva y accesible la colección del museo y encaminar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para la reconstrucción del edificio Edward Durell Stone, que fue severamente afectado por los terremotos del 2020″.

La nueva curadora posee un bachillerato en Artes con concentración en Humanidades e Historia del Arte de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, una maestría en Artes con concentración en Historia del Arte de The George Washington University, en Washington D.C. y una maestría en Filosofía, en Historia del Arte y Arqueología, de The Institute of Fine Arts de New York University, donde estudió con el reconocido hispanista Jonathan Brown.

Rodríguez-Negrón no es ajena al Museo. Entre sus publicaciones se encuentra un ensayo en el catálogo de la Colección Española del Museo de Arte de Ponce. La experiencia profesional de la nueva Curadora del MAP es extensa, trabajó en el reconocido museo neoyorquino The Frick Collection y recibió la primera residencia curatorial Meadows/Kress/Prado por parte del Meadows Museum. Rodríguez-Negrón, también ha publicado un sinnúmero de ensayos en libros y diversas revistas especializadas de los Estados Unidos y Europa. Luego de su regreso a Puerto Rico, se ha dedicado a la docencia universitaria en los recintos de Bayamón y Carolina de la Universidad de Puerto Rico, contribuyendo a la fundación de la Galería de Arte de la UPR en Carolina y a la curaduría de sus exposiciones.

Sobre su nombramiento, Rodríguez-Negrón expresó con gran entusiasmo que siempre ha sentido un cariño especial por el Museo de Arte de Ponce. “Recuerdo cuando lo visité de niña por primera vez en una excursión del colegio. Cuando comencé a estudiar seriamente la historia del arte y aún más cuando decidí especializarme en la historia del arte europeo, confirmé la importancia y el valor histórico de su colección. Ser la curadora del Museo de Arte de Ponce siempre fue mi meta profesional. Aunque partí al extranjero, luego de completar mi bachillerato en Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico para continuar mis estudios en la disciplina, lo hice con miras a prepararme lo mejor posible para regresar y contribuir al desarrollo de mi país”, apuntó. La Curadora además añadió que “Don Luis A. Ferré coleccionó por y para Puerto Rico. El Museo de Arte de Ponce es su legado y es nuestra responsabilidad protegerlo, nuestro deber es estudiar la colección y nuestra obligación compartirla con Puerto Rico y el mundo”.

Por su parte, Rubí Rodríguez Bustillo, quien desde enero funge como subdirectora de Operaciones y Sustentabilidad del Museo, comenzó en la institución en noviembre de 2016 como directora de Desarrollo a cargo de los esfuerzos de recaudación de fondos y búsqueda de subvenciones tanto en el ámbito estatal como federal.

La recién nombrada Subdirectora de Operaciones y Sustentabilidad posee un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y es licenciada en derecho desde el 2010. Además de ser abogada, cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad de la UPR, Recinto de Ponce.

Previo a su ingreso al Museo, trabajó en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ocupando diferentes posiciones, entre ellas, secretaria auxiliar a cargo de los esfuerzos dirigidos a promover a Puerto Rico como destino de negocios y contribuyendo a las iniciativas encaminadas a formalizar acuerdos con empresas foráneas y locales para expandir o establecer sus sedes en Puerto Rico.

Durante sus cinco años como directora de Desarrollo, el Museo logró recaudar más de un millón de dólares en su histórica gala anual (actualmente en pausa por la pandemia del COVID-19) y allegar una cuantía significativa de fondos producto de actividades organizadas en Estados Unidos lo que resultó en un aumento considerable de la red de donantes de la institución. Asimismo, ha logrado asegurar fondos para cubrir gastos operacionales, de programas artísticos y comunitarios a través de instituciones como la Mellon Foundation, Ford Foundation, National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities, Institute of Museum and Library Services, Frankenthaler Foundation, Roy Lichtenstein Foundation, Chamber Music America, Federal Emergency Management Agency (FEMA), Fundación Ángel Ramos, Fundación Banco Popular, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Para la Naturaleza, Instituto de Cultura Puertorriqueña, Fundación Flamboyán: Fondo para las Artes y la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario.

Nacida y criada en Ponce, para Rodríguez Bustillo el Museo es una institución particularmente cercana a sus vivencias y un motivo de gran orgullo. “Trabajar en el Museo de Arte de Ponce con el fin de establecer su continuidad y relevancia en la comunidad, aún en tiempos adversos, ha sido gratificante. Ponce me vio crecer. El Museo era nuestro destino familiar los domingos y el hecho de poder ayudar a que continúe existiendo para nuestras futuras generaciones me llena de gran satisfacción. Todos los puertorriqueños tienen derecho a gozar de su Museo, patrimonio artístico de Puerto Rico y del mundo. Por eso trabajo arduamente cada día para que en unos años logremos la reapertura que tanto anhelamos todos”, comentó Rodríguez Bustillo.

La presidenta de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Ponce, María Luisa Ferré-Rangel, informó que ambos nombramientos forman parte del interés de la Junta de Síndicos en fortalecer a la institución para enfrentar eficazmente esta nueva etapa en la historia del Museo, “estamos enfocados en lograr nuestros objetivos de recaudar los fondos necesarios para la reconstrucción del emblemático edificio Edward Durell Stone, que alberga nuestras salas de exposición, a la vez que continuamos trabajando arduamente para seguir formalizando importantes colaboraciones con instituciones aliadas en Puerto Rico y en el exterior”, comentó Ferré-Rangel. “Estas colaboraciones nos permitirán que nuestra colección sea accesible a la comunidad puertorriqueña y a otras culturas que no conocen el carácter universal del acervo artístico de nuestra isla. Nuestra labor es titánica, pero la asumimos con el valor y la responsabilidad que merece nuestro Pueblo”.

Ferré-Rangel reiteró que ambos nombramientos proporcionan a la institución con recursos preparados y, sobre todo, comprometidos con el Museo. “Aprovecho para felicitar a Iraida y a Rubí, y agradecerles su disposición de asumir los retos y responsabilidades que implican sus nuevos roles. Sobre todo, les deseo mucho éxito en sus funciones”, concluyó Ferré Rangel.