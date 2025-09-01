Músico Richard Peña se presentará en cuatro pueblos de la isla

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que el guitarrista Richard Peña presentará la serie de conciertos “Equilibrio” del 4 al 7 de septiembre en los municipios de Barceloneta, Florida, Camuy y Arecibo.

Estos conciertos, auspiciados por el National Endowment for the Arts, destacan la fusión del jazz contemporáneo con la herencia afrocaribeña de Puerto Rico.

La serie dará inicio el jueves, 4 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Ignacio Cruz Báez de Barceloneta. Continuará el viernes, 5 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el Teatro Efraín “Pan Doblau” Berríos en Florida. Los conciertos continúan el sábado, 6 de septiembre, a las 7:00 p.m. en la Plaza de Recreo Luis Muñoz Marín de Camuy, y culminarán el domingo, 7 de septiembre, a las 3:00 p.m. en la histórica Casa Ulanga de Arecibo.

Peña, reconocido por su versatilidad en la guitarra y su enfoque en el jazz latino, estará acompañado por el baterista William García y el bajista Ricky Rodríguez, quien viaja desde Nueva York para integrarse a esta experiencia musical.

El repertorio de “Equilibrio” plantea un diálogo entre la improvisación y las armonías del jazz moderno, en balance con ritmos autóctonos como la bomba, la plena, el son y la música con clave, sumando influencias del swing y el bebop.

“Vivimos en un mundo donde las culturas están en constante encuentro. Con Equilibrio quiero celebrar esa diversidad y, al mismo tiempo, honrar nuestras raíces, buscando un balance entre lo moderno y lo tradicional”, expresó Peña en declaraciones escritas.

Cada evento contará con un taller interactivo previo al concierto, en el que el público podrá descubrir cómo la música puertorriqueña se integra a la improvisación jazzística, seguido por la presentación completa del trío. Las funciones son gratuitas y abiertas al público general.