Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Músico Richard Peña se presentará en cuatro pueblos de la isla

El guitarrista estará en Barceloneta, Florida, Camuy y Arecibo

1 de septiembre de 2025 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El músico Richard Peña. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que el guitarrista Richard Peña presentará la serie de conciertos “Equilibrio” del 4 al 7 de septiembre en los municipios de Barceloneta, Florida, Camuy y Arecibo.

RELACIONADAS

Estos conciertos, auspiciados por el National Endowment for the Arts, destacan la fusión del jazz contemporáneo con la herencia afrocaribeña de Puerto Rico.

La serie dará inicio el jueves, 4 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Ignacio Cruz Báez de Barceloneta. Continuará el viernes, 5 de septiembre, a las 7:00 p.m. en el Teatro Efraín “Pan Doblau” Berríos en Florida. Los conciertos continúan el sábado, 6 de septiembre, a las 7:00 p.m. en la Plaza de Recreo Luis Muñoz Marín de Camuy, y culminarán el domingo, 7 de septiembre, a las 3:00 p.m. en la histórica Casa Ulanga de Arecibo.

Peña, reconocido por su versatilidad en la guitarra y su enfoque en el jazz latino, estará acompañado por el baterista William García y el bajista Ricky Rodríguez, quien viaja desde Nueva York para integrarse a esta experiencia musical.

El repertorio de “Equilibrio” plantea un diálogo entre la improvisación y las armonías del jazz moderno, en balance con ritmos autóctonos como la bomba, la plena, el son y la música con clave, sumando influencias del swing y el bebop.

“Vivimos en un mundo donde las culturas están en constante encuentro. Con Equilibrio quiero celebrar esa diversidad y, al mismo tiempo, honrar nuestras raíces, buscando un balance entre lo moderno y lo tradicional”, expresó Peña en declaraciones escritas.

Cada evento contará con un taller interactivo previo al concierto, en el que el público podrá descubrir cómo la música puertorriqueña se integra a la improvisación jazzística, seguido por la presentación completa del trío. Las funciones son gratuitas y abiertas al público general.

Las personas interesadas en conocer más sobre Peña pueden visitar richardpenamusic.com.

Tags
Instituto de Cultura PuertorriqueñaMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: