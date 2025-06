“Yo siempre estoy abierta a escuchar. Yo estoy consciente de que el presidente del Senado tiene una preocupación genuina y para mí es importante escuchar lo que tenga que decir. Al yo entrar, lo que llego es a apagar fuegos, vamos a hablar claro. Llegué a trabajar. No he tenido la oportunidad de sentarme con él, pero estamos más que abiertos a sentarnos y a hablar y a escucharlo”, dijo Santana, luego de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tomara a sus redes sociales para cuestionar expresiones que la directora hiciera en entrevista con este medio, en las que citó, como ejemplo, que luego de 10 años de trabajo de estabilización y reforma, de no rendir frutos, se podría considerar la posibilidad de transformar o eliminar la agencia.