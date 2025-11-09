Opinión
9 de noviembre de 2025
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Niños autores harán sus primeras lecturas comunitarias en el Viejo San Juan

El parque San Francisco será hoy, domingo, un espacio libre para la literatura infantil

9 de noviembre de 2025 - 9:09 AM

Si tus hijos tienen entre cuarto y 10 años lee como jugando. (Archivo GFR Media)
La primera edición de las Lecturas Comunitarias de la Comunidad de Niños Autores se realiza en el Viejo San Juan.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El parque San Francisco del casco histórico del Viejo San Juan recibirá hoy, domingo, 9 de noviembre, la primera edición de las Lecturas Comunitarias de la Comunidad de Niños Autores (CÑA), liderada por la escritora de literatura infantil y mentora creativa Kathia Alsina.

La iniciativa se realizará una vez al mes en distintos espacios públicos de San Juan y está pensada para familias que buscan tareas y actividades significativas para el fin de semana.

“No es una feria de libros, sino un espacio para que niñas y niños compartan lo que escriben, escuchen a sus pares y ofrezcan al público la oportunidad de descubrir que también pueden crear y publicar”, explicó Alsina.

De cara a la temporada navideña, el programa propone lectura en voz alta en familia, breves dinámicas de socialización y presentaciones de escritura creativa.

En esta primera jornada, que comenzará a las 2:30 p.m. la niña Daniaris Santiago de 8 años, compartirá su cuento “Navidad es creer”. Además, se presentarán obras que exploran el tema de la amistad: “El cacareo de Canela” de Victoria Pérez, también de 8 años; “Flora y Luca viven la gran aventura” de Anabella Rivera, de 9; y “George y el animal que hacía Miau” de Adryanna Esterás, de 12.

También habrá piezas en inglés, como la de Gibrán Dávila,quien completó su libro a sus 13 años y Amaia Lasa, quien sus 10, debutan en la CÑA con “Ninja Chicken” y “El universo felino de Katlantis”, respectivamente; esta última inspirada en la experiencia de adaptarse a nuevas culturas.

La escritora de literatura infantil y mentora creativa Kathia Alsina.
La escritora de literatura infantil y mentora creativa Kathia Alsina. (Suministrada)

Alsina es una autora independiente de literatura infantil y creadora del programa CÑA, una iniciativa que impulsa la escritura creativa en la niñez. Ha publicado 13 libros y acompañado a 14 niñas y niños que ya han lanzado sus propias obras. Su enfoque integra la creación literaria con la salud emocional, autoestima e identidad, incorporando reflexión sobre vivencias y ejercicios de creatividad artística.

La segunda edición del ciclo será el domingo, 14 de diciembre, en el Parque Luis Muñoz Marín. Para conocer más sobre el Programa CÑA, escribir a ninosautorespr@gmail.com o llamar al (787) 610-5433.

NiñosLibroscultura
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
