José Lee Borges era solo un niño cuando comenzó a notar que algunas personas lo trataban de forma diferente. Aunque hablaba un español perfecto y había pasado la mayor parte de su joven vida viviendo en Puerto Rico, sus ojos levemente rasgados contaban otra historia. Su madre era cubana y su padre era natural de Cantón, pero habían hecho sus vidas en Puerto Rico en un hogar en el que coexistían culturas que podrían parecer diametralmente opuestas.

Pero esa fue la normalidad en la que Lee Borges creció. Como es el caso de muchas familias chinas, sus padres tenían un restaurante en el que él y su hermano trabajaban desde la infancia. En su vida adulta, Lee Borges se ha dedicado a documentar la historia de la comunidad china en la isla, en parte motivado por romper con los estereotipos y discrimen que ha podido ver muy de cerca toda su vida.

Su primer libro, “Los chinos en Puerto Rico”, el historiador documentó la llegada de los primeros chinos durante el siglo 19, extendiendo su investigación a hasta la primera mitad del siglo 20. Pero hubo varios temas que no pudo cubrir, por lo que durante los pasados años se ha dedicado a investigar y escribir ensayos para un segundo libro, llamado “Chinos PR”, que es un tipo de sucesor espiritual al primero.

“Este libro es como una especie de segunda parte del otro. Es una especie, pero no es completamente una segunda parte, porque el primero básicamente es siglo 19 y cubre las primeras tres décadas del siglo 20. Llega hasta 1930. Pero cuando yo termine aquel libro, que yo lo quería llevar hasta el siglo 20, pero obviamente el tiempo no me dio, entonces siempre se me quedaron unos temas contemporáneos. Eso fue como una asignatura pendiente que tenía”, explicó el autor en entrevista con El Nuevo Día.

"Chinos PR" es un sucesor a su primer libro, "Los chinos en Puerto Rico". (Víctor Ramos Rosado)

“Se me ocurre la idea de coger los temas más importantes y hacer ensayos sobre esos temas. Y ahí empecé a escribir ensayos sobre los distintos temas más característicos de los chinos en Puerto Rico contemporáneamente, por ejemplo, uno de los temas que me llamó la atención fue el de la mafia china, porque desde que yo era adolescente y yo veía esas películas de pillos y policías, aparecía la mafia china y los chinos eran mafiosos y traficaban drogas y prostitutas y traían personas en vagones. Y hay muchísimas películas que narran eso y a mí se me quedó esa imagen”, sostuvo Lee Borges.

“Chinos PR” compila 20 ensayos de temas tan variados como la identidad, la transculturación, el discrimen y la xenofobia y el impacto cultural de esta comunidad.

“Otro tema, por ejemplo, también fue el de los restaurantes. Todo el mundo habla de los restaurantes chinos y ese fue un tema que investigue. Para que tenga una idea, Puerto Rico es de los países que más restaurantes chinos tiene por milla cuadrada y por población, y que no tiene un barrio chino. Aquí hay más de 500 restaurantes chinos, pero nadie dice la aportación económica. Y los chinos no son dueños absentistas. Son dueños que ven aquí, trabajan aquí, los hijos estudian aquí, van a colegios aquí, compran casas aquí”, dijo el también profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Como parte del proceso de investigación, Lee Borges encontró y documentó historias sobre las dificultades que enfrentan los chinos en foros oficiales y de gobierno, como tribunales y hasta durante la muerte. Asimismo, varios ensayos están escritos desde la primera persona y en ellos el autor analiza varios aspectos de la realidad china basados en sus propias experiencias.

“También hablo un poco del idioma, de la barrera racial y lingüística que ocurre en Puerto Rico con los chinos y el idioma. Yo aquí en el libro presento algunos casos de chinos que fueron encarcelados sin tener razón, por el simple hecho de que cuando llegaba la policía en algún caso no podían expresarse ni defenderse”, explicó.

Sobre todas las cosas, para Lee Borges es importante ayudar a entender mejor a una comunidad que ha dejado una marca importante en el país.

“Quisiera que este libro ayude a destruir ese mito de que los chinos son invisibles en Puerto Rico. Ese discurso yo lo vengo escuchando desde el 2010, 2012, 2014, que los chinos somos una comunidad invisible. Yo no creo que son invisibles. Yo no creo que seamos invisibles. Yo creo que han sido bastante visibles y que nosotros mismos lo hemos invisibilizado. Nos hemos olvidado de ellos. Pero están ahí. Hay restaurantes chinos en casi todos los pueblos, por no decir todos los pueblos. Aportan a la economía. No le hemos prestado atención y yo creo que eso hay que irlo deconstruyendo poco a poco. Han aportado a la cultura también y a la gastronomía, más que nada. Hasta en nuestra identidad cultural, porque desde el siglo 19 comenzaron a llegar chinos que trabajaron en la Carretera Central. Y hasta en la música hay elementos que se pueden de la cultura china”, dijo.

“Chinos PR” ya está disponible en las librerías de Puerto Rico.