La primera vez que “La Bruja” supo que la magia existía fue cuando descubrió el poder de las palabras.

“Mi primer ‘performance’ fue en la sala de la casa, con la familia. Mi bisabuela fue la que me enseñó a recitar, porque abuelita me cuidaba a mí y a ella al mismo tiempo. Me sentaba con ella en un sillón y ella me enseñaba poesía. Cuando llegaban los días de fiesta, entre la comida, la música, el baile, estaba la poesía. Yo estaba participando de micrófonos abiertos desde nena. Tengo fotos a los tres y cuatro años recitando. Empecé desde muy niña. Nací de esta forma”, cuenta.

“La Bruja”, es en realidad Caridad De La Luz, una poeta nuyorican que actualmente dirige uno de los espacios de mayor impacto cultural para puertorriqueños en Nueva York, el legendario Nuyorican Poets Cafe. Pero el camino para llegar hasta esa posición ha sido largo. Aunque De La Luz sabía declamar poesía desde que era una niña, su primer contacto con el particular estilo que distinguió a toda una generación de puertorriqueños criados en la Gran Manzana no llegaría hasta un tiempo después.

“La primera vez que vi poesía nuyorican fue el ‘Spanglish National Anthem’ de Pedro Pietri. Lo vi en un póster… ‘En my Viejo San Juan/They raise the price of pan/So I fly to Manhattan’, jugaba con lo bilingüe, era sátira, y era cómico, pero serio a la vez. Me capturó y me transformó. Y cuando empecé a presentarme en el Nuyorican Poets Cafe ellos estaban allí. Pedro Pietri, Miguel Algarín, Tato Laviera, Sandra María Esteves, estaban allí. Recuerdo haberme presentado y escuchar a Pedro Pietri desde la parte de atrás decir ‘Far out’. Ellos me dieron la bienvenida y se convirtieron en mis mentores”.

Fue de la mano de estas grandes figuras que De La Luz forjó su camino en los micrófonos abiertos de todo Estados Unidos y Puerto Rico. Pero antes de subirse a una tarima, necesitaba un buen nombre artístico, así que expandiendo sobre la magia que ya sabía que tenían las palabras y siguiendo la vena de innumerables tradiciones esotéricas del Caribe, De La Luz decidió ser “La Bruja”. Desde entonces se dedica a hechizar a todas aquellas personas lo suficientemente valientes para escuchar sus versos.

La poeta es una mujer de baja estatura, figura delgada, pelo largo y lacio y facciones perfiladas. Pero la fuerza de su voz es única. Cuando habla, detrás del inconfundible acento de aquellas personas criadas en el sur del Bronx, hay una fuerza inconfundible y extraordinaria. La misma fuerza que alimentó a sus predecesores.

—¿Por qué crees que fue la poesía el medio que escogió este grupo de poetas de la diáspora boricua para llevar su mensaje?

“Creo que era el medio perfecto para alcanzar a los no académicos, al igual que a los académicos. Era una forma que trascendía generaciones, de dónde venían las personas, estatus económico, era algo que reverberaba en el alma. Y era algo que escribían desde el pulso, tenían la habilidad de traducir ese pulso en palabras y era por eso que las personas lo sentían, que las personas realmente lo sienten. Ni siquiera se trataba de saber escribir. Se trataba del mensaje. La poesía trasciende a tantas cosas. Es musical, puede ser graciosa, es el vehículo perfecto. Las palabras tienen magia. Tienen poder. Por eso lo que nos decimos a nosotros mismos es importante, al igual que lo que le decimos a otros. A veces las palabras duelen más que cualquier mal físico que puedas aguantar”, explica.

Pero más allá de la poesía, De La Luz tiene muy claro el difícil camino que han recorrido los incontables puertorriqueños en la diáspora, al igual que cómo eso ha impactado sus relaciones con y en la isla.

“Muchos puertorriqueños se hicieron nuyoricans a causa de la colonización y el desplazamiento. Mi familia, por ejemplo, se mudó a la Ciudad de Nueva York porque una base militar fue construida sobre sus tierras, así que se tuvieron que ir. Esa migración forzosa creó esta rebelión, esta visión revolucionaria, estas ganas de proteger este paraíso por el que todos peleamos desde la distancia. Siento que los nuyoricans a veces se sienten hasta más orgullosos de ser puertorriqueños, precisamente porque no estamos aquí y deseamos poder estar. Estamos peleando desde lejos, somos un ejército de luz y verdad y resistencia, y venir de un lugar como Puerto Rico, que es tan sagrado, y llegar a una ciudad de concreto, una jungla de cemento, con el racismo, la pobreza, con las mentiras de que las calles están hechas de oro, para luego encontrarte en frío, eso crea un espíritu diferente, a un ser diferente, por eso los nuyoricans son algo especial”, dice.

“Y por mucho tiempo, éramos vistos como los ‘otros’, incluso por nuestra misma gente. Pero creo que eso está cambiando ahora. Creo que después del huracán María, especialmente viendo cómo Estados Unidos abandonó a nuestra isla en un momento de necesidad y fueron los nuyoricans que pudieron los que se alzaron y ayudamos de la forma en que pudimos”.

En esta nueva etapa como directora del Nuyorican Poets Cafe, De La Luz está al frente de un necesario proceso de restauración del histórico espacio, que verá sus puertas cerradas por los próximos tres años con una inversión de $24 millones. Con esto, inicia un nuevo capítulo en la escena de la poesía nuyorican. De la misma forma, la poeta se encuentra en el proceso de publicar por primera vez sus poemas reunidos en una colección. Sobre todas las cosas, está consciente de la enorme responsabilidad que ostenta su cargo, pero apuesta, como siempre, al poder de las palabras.

“Soy la primera mujer poeta nuyorican que dirige el Nuyorican Poets Cafe. Me siento muy orgullosa de eso y lo tomo muy en serio. El Cafe es un templo para la poesía, y aunque está fundado en la cultura y herencia nuyorican, trasciende culturas. Es como una meca de la poesía en el mundo entero, personas de todos los países llegan hasta el Cafe. Me quiero asegurar de que permanezca un lugar seguro, un lugar de respeto en el que personas de lados opuestos puedan hablar su verdad sin pelear físicamente. Disparamos nuestras palabras, no a los otros”.

Brujería. Nada más.