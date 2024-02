El sueño de todo artista no es solo que el público vea su obra, sino que pueda ser apreciada por la mayor cantidad de personas posibles. En el caso de la artista puertorriqueña Nora Maité Nieves, ese sueño se le hizo realidad recientemente. Esto se debe a que durante todo el mes de febrero, todo el que se encuentre a las 11:57 p.m. en Times Square, en Manhattan, podrá ver cómo cerca de 95 enormes pantallas se convierten en un lienzo gigantesco, donde aparecen la obra en vídeo “Eyes of the Sea/Ojos del mar”.