Feriados
11 de octubre de 2025
EntretenimientoCultura
Nueva oportunidad para ver la premiada obra “Dualidad y Castigo”

Fue una de las producciones más reconocidas del True Colors Fest 2025 y estará en cartelera en dos fechas de octubre

11 de octubre de 2025 - 9:00 AM

La historia está basada en una idea original de Edwin Ocasio y la dramaturgia de Edwin Yumar Rosario. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día

Después de convertirse en la producción más nominada y una de las más premiadas del True Colors Fest 2025, la obra “Dualidad y Castigo” regresa a los escenarios locales a petición popular para presentarse en el Centro de Bellas Artes de Santurce el sábado 25 y domingo 26 de octubre.

La obra de Contraparte, que tuvo su estreno mundial en el 2016 en la Florida Central y que en Puerto Rico, logró alzarse con cuatro galardones que reafirmaron su calidad artística: Mejor Actriz de Reparto para Aida Encarnación, Mejor Actor de Reparto para Esteban Calderón, Mejor Dramaturgia para Edwin Ocasio y Edwin Yumar Rosario, y una importante nominación a Mejor Actor Principal para Edwin Ocasio.

Dirigida por Miguel Vando y producida por Edwin Batista, la obra explora con fuerza los dilemas entre fe, convicciones personales y luchas de poder dentro de la Iglesia Católica, en un momento histórico donde la espiritualidad, la inclusión y la transformación social ocupan el debate público.

El elenco está compuesto por Gerardo Ortiz, Aida Encarnación, Esteban Calderón y Edwin Ocasio, quienes, junto a un equipo creativo, ofrecen una experiencia escénica de gran calidad artística, profundidad temática y alto impacto emocional.

El regreso de "Dualidad y Castigo" ofrece una nueva oportunidad para que el público puertorriqueño disfrute de esta producción que combina excelencia interpretativa con un mensaje que invita a la reflexión sobre los dilemas humanos y espirituales que trascienden generaciones.

Los boletos para las funciones del 25 y 26 de octubre están disponibles en Ticket Center en el (787) 792-5000 y en la boletería del Centro de Bellas Artes.

Centro de Bellas Artes de SanturceTrue Colors Fest
Redacción El Nuevo Día
Entretenimiento
