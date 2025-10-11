Nueva oportunidad para ver la premiada obra “Dualidad y Castigo”

Después de convertirse en la producción más nominada y una de las más premiadas del True Colors Fest 2025, la obra “Dualidad y Castigo” regresa a los escenarios locales a petición popular para presentarse en el Centro de Bellas Artes de Santurce el sábado 25 y domingo 26 de octubre.

La obra de Contraparte, que tuvo su estreno mundial en el 2016 en la Florida Central y que en Puerto Rico, logró alzarse con cuatro galardones que reafirmaron su calidad artística: Mejor Actriz de Reparto para Aida Encarnación, Mejor Actor de Reparto para Esteban Calderón, Mejor Dramaturgia para Edwin Ocasio y Edwin Yumar Rosario, y una importante nominación a Mejor Actor Principal para Edwin Ocasio.

Dirigida por Miguel Vando y producida por Edwin Batista, la obra explora con fuerza los dilemas entre fe, convicciones personales y luchas de poder dentro de la Iglesia Católica, en un momento histórico donde la espiritualidad, la inclusión y la transformación social ocupan el debate público.

PUBLICIDAD

El elenco está compuesto por Gerardo Ortiz, Aida Encarnación, Esteban Calderón y Edwin Ocasio, quienes, junto a un equipo creativo, ofrecen una experiencia escénica de gran calidad artística, profundidad temática y alto impacto emocional.

El regreso de "Dualidad y Castigo" ofrece una nueva oportunidad para que el público puertorriqueño disfrute de esta producción que combina excelencia interpretativa con un mensaje que invita a la reflexión sobre los dilemas humanos y espirituales que trascienden generaciones.