Los paralelismos que surgen entre la realidad y la ficción son, muchas veces, invisibles. Razón por la cual, siempre que el público visita una sala de teatro a ver una obra suele sentirse identificado con una situación o un personaje en particular, como podría ser el abandono del ser humano y los efectos de la guerra en las personas.

Esto será lo que ocurra cuando el próximo 13 de enero estrene en el Centro de Bellas Artes de Santurce la obra “Filoctetes Marginal”, producida por XCL TV, la casa productora del dramaturgo Vicente Castro y el actor Jorge Luis Ramos.

“Esta pieza está basada en una obra de Sófocles, presentada por primera vez en el año 409, antes de Cristo, y es la primera vez que vamos a hacerla y estrenarla en Puerto Rico, bajo la adaptación, dirección de Vicente Castro y protagonizada por Jorge Luis Ramos”, explicó José Fonseca, uno de los productores de la obra. “La obra tiene una vigencia y una pertinencia tremenda, porque lo que cuenta es la historia de un hombre que en su momento tuvo una gloria magnífica y de repente es rechazado y abandonado a su suerte, porque está enfermo. Eso es una gran metáfora de lo que a diario vivimos en nuestra sociedad, no solamente a nivel personal, con aquella penuria que pueda tener cada uno que de repente se siente echado a un lado, sino lo que sucede con nuestros ancianos. Quisimos traer esta tragedia de Sófocles, atemperada a la sociedad contemporánea puertorriqueña”.

PUBLICIDAD

Trabajo actoral de equipo

Esta obra representa la vuelta al trabajo de Ramos y Castro, luego de una pausa de cinco años de no colaborar juntos en teatro, por lo que será un momento muy especial para ambos. “El año pasado tuve la bendición de hacer dos obras de teatro que me llenaron muchísimo, que fueron ‘La Gaviota’ y ‘Bodas de sangre’. Ahora me uno a Vicente después de todo este tiempo y es realmente fantástico poder reencontrarnos con este proyecto”, explicó Ramos, quien contrajo matrimonio con Castro en 2015. “Nosotros estamos haciendo teatro juntos desde el 1983 y ciertamente Vicente ha sido un gran mentor para mí durante toda mi carrera y mi desarrollo como actor, y que sea justamente con este texto tan significativo para ambos ese reencuentro es muy importante para nosotros como artistas y como seres humanos”.

Además de Ramos, quien encarna al personaje principal de Filoctetes, el elenco estará compuesto por los actores José Eugenio Hernández, José Enrique Segarra y Héctor Oliveras. “Los tres son sumamente talentosos y, aparte de eso, muy generosos. La obra no es un monólogo, sino que es una responsabilidad compartida en estos cuatro personajes interpretados por nosotros. Por eso es importante que tengamos una buena química para poder transmitirla al público”, añadió Ramos. “Estoy bien contento y, sobre todo, muy orgulloso de ellos y agradecido de que hayan decidido emprender este viaje junto a nosotros”.

Para brindar una experiencia inmersiva de la adaptación, el Municipio de San Juan y el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré se unieron en colaboración para presentar la obra en la Sala Experimental Carlos Marichal. La misma cuenta con un espacio y estructura que permite la cercanía del público al escenario, de manera que puedan sentirse sumergidos en cada segundo de la obra.

PUBLICIDAD

“El público se va a encontrar con una pantalla con cámaras y camarógrafos que están integrados en vivo a la puesta y eso le añade un elemento brechtiano, de distanciamiento, que permite que durante todo el viacrucis que viven los personajes, el público pueda establecer un análisis crítico de lo que están viendo”, añadió Ramos, quien volverá a participar de la obra “Bodas de sangre” en febrero de este año. “A nosotros como actores nos da la oportunidad de ver amplificada nuestra imagen en determinados momentos y requiere que juguemos con nuestros recursos a la hora de interpretar y aflorar nuestras emociones”.

Esta obra toma lugar tras los sucesos de la invasión de Troya, donde Filoctetes (Ramos) contrajo una enfermedad que pondría en riesgo el resto de las tropas. Como consecuencia, fue abandonado en Lemnos, sin embargo, en su posesión quedó un arma poderosa que acabaría con la guerra. Necesitados de su asistencia, se inicia un operativo de búsqueda con Odiseo (José Eugenio Hernández) y Neoptólemo (José Enrique Segarra). Corifeo es interpretado por Héctor Oliveras.

Gran esfuerzo físico y mental

Para Ramos, la interpretación de este personaje no solo ha requerido un gran esfuerzo físico, donde ha tenido que bajar de peso y aumentar la musculatura en la zona de los brazos y los pectorales, sino que también ha puesto a prueba su sanidad mental.

“Tengo un compromiso emocional tremendo con el personaje y no puedo evitar emocionarme, porque hay una conexión muy grande entre los personajes y el actor a la hora de representarlos. Como actor tienes que hacer uso de todo aquello que te sobrecoge, de todo aquello que quizás no quieres visitar por la oscuridad del sentimiento que provoca en ti, o por la memoria incómoda o dolorosa que pueda evocar”, destacó el histrión puertorriqueño. “Mas, sin embargo, tienes que servirla para el personaje, pues requiere de un esfuerzo tremendo y de una sanidad mental también tremenda para poder mantener la objetividad y poder hacer la mejor representación del personaje, y así poder comunicar lo que queremos con el personaje”.

PUBLICIDAD

Como toda obra, “Filoctetes Marginal” será interpretada de distintas maneras por el público presente en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes, aunque Ramos espera que la experiencia sirva como elemento positivo para todos. “Aspiro que seamos un espejo que provoque una reflexión, que nos lleve a tratar de ser lo mejor que podamos ser. Tratar de encontrar esa visión que debe partir de cada uno de hacer las cosas por un bien común y de acuerdo a la conciencia de cada cual”, compartió el veterano actor.

“Filoctetes Marginal” se presentará el 13 y 14 de enero a las 8:00 p.m., y 15 de enero a las 4:00 p.m. Así como los días 20 y 21 de enero a las 8:00 p.m., y el 23 de enero a las 4:00 p.m. La entrada al evento es libre de costo y el público podrá recoger sus boletos una hora y media antes en el Centro de Bellas Artes. Por tal razón, los espacios son limitados.