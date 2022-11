La Corporación del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y su Junta de Directores, extendió esta tarde una invitación a toda la clase artística y público en general a rendirle un último tributo a la dramaturga puertorriqueña, Myrna Casas, quien falleció en la madrugada de ayer, miércoles, a los 88 años de edad.

El acto de recordación tendrá lugar el martes, 15 de noviembre, desde las 9:00 a.m. en el vestíbulo de la Sala de Festivales Antonio Paoli de la nombrada institución cultural. A través de un comunicado de prensa, añadieron, realizarán una misa a la 1:00 p.m.

El escrito establece que no se admitirán ofrendas florales. Sin embargo, quienes deseen, podrán realizar un donativo a la entidad protectora de animales de su preferencia.

Según la biografía de Casas en el sito web de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, nació el 2 de enero de 1934, en San Juan. Su pasión por el arte escénico se manifestó desde que era niña. La pieza infantil “Pinocho”, basada en la historia escrita por el italiano Carlo Collodi, presentada por la academia de Lotti Tischer, en el Teatro Riviera, vio nacer a la futura estrella de reconocimiento internacional.

Su aportación a la dramaturgia puertorriqueña fue constante. Hoy, las principales instituciones de la isla utilizan como referente los clásicos “Absurdos en soledad”, “La trampa”, “Eugenia Victoria Herrera” y “Cuarenta años después”. Por esto y más, los centros culturales, educativos y gubernamentales en y fuera de su tierra le rindieron merecidos homenajes que la artista pudo disfrutar en vida.

El Centro de Estudios Avanzados (2013), el Ateneo Puertorriqueño (2005), la Universidad de Tennessee (2006), el Senado de Puerto Rico (2004) y la Sociedad de Escritores de México (1990), figuran entre los nombres que reconocieron la gesta de Casas.

“A todos mis amigos, discípulos... todos esos amigos que están aquí, gracias”, expresó la artista al finalizar el homenaje más reciente que le realizó el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en junio de 2021. “Yo brego, como se le dicen ahora, con la palabra y ahora mismo no tengo. Ha sido tan hermoso este invento. A Rafael Chaves, que fue el que ideó todo, a Rosa Luisa, que fue mi discípula y amiga querida, tanta gente, discípulos tan queridos, todos... yo no sabía nada nada y realmente mi mundo es la palabra y este homenaje me dejó muda”, compartió en aquel entonces.