Cuando se apaguen las luces y suba el telón de la Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce este próximo jueves, 28 de julio, será un momento único para todos aquellos que han estado involucrados de alguna manera en producción y el montaje de la ópera jíbara “¿Y los pasteles?”, creada y compuesta por la puertorriqueña Johanny Navarro.

“Originalmente la producción estaba pautada para los días 13 y 15 de enero de este año. Tuvimos que posponer por las restricciones a razón de la pandemia en principio de año, así que no nos quedó más alternativa que aplazar por sobre todas las cosas, pensando no sólo en la seguridad a nivel de salud del público, sino la nuestra como cantantes y cuerpo de productores”, explicó José Camuy, director ejecutivo de ProArte Musical, que junto a Teatro de la Ópera son los productores de “¿Y los pasteles?”. “Así que el, Centro de Bellas Artes nos ofreció las fechas del 28 y 30 de julio y las abrazamos con gusto. Lo que nos ha mantenido a flote es sencillamente el entusiasmo y las ganas de compartir esta experiencia con la audiencia”.

Este proyecto que verá la luz el último fin de semana de julio comenzó a gestarse en 2018, luego de que Navarro estuviera presente en una fiesta de Navidad en Puerto Rico. “Esta ópera surge en medio de una conversación en una fiesta de Navidad donde la dueña de la casa estaba hablando que ese año tuvieron que ordenar los pasteles con otra persona, porque quien siempre se los hacía había muerto y no conseguían pasteles. Entonces, mientras van contando esa historia, algo dentro de mí hizo un ‘clic’, se despertó la idea y dije ‘yo quiero hacer una ópera acerca de esto’”, explicó la compositora de música Navarro, quien a los varios se reunió con José Félix Gómez y le habló de la idea de hacer una ópera de Navidad.

Johanny Navarro, creadora y compositora de la ópera "¿Y los pasteles?" (VANESSA SERRA DIAZ)

Fue así que comenzó un proceso de colaboración en la cual Gómez comenzó a escribir un libreto y lo compartía con Navarro. De igual manera, Navarro escribía música y también se la mostraba a Gómez, quien le daba su opinión.

Una decisión clave fue la de hacer una producción en conjunto entre Teatro de la Ópera y de ProArte Musical, algo que ayudó mucho a la hora de agilizar todo. “Eso fue un paso muy oportuno para finalmente poder darle forma desde el punto de vista de la producción, ya que es más fácil dos casas productoras que una en el sentido económico, ya que a pesar de que estamos haciendo un producto completamente local, no deja de ser uno muy caro, ya que estamos hablando de un montaje a nivel de escenografía, a nivel de comisiones, a nivel de orquestación, a nivel de contratación de otros tipos de recursos, como personal técnico, personal creativo, ambientación y utilería, entre muchos otros”, manifestó Camuy, quien formó parte de la Junta de Directores de Teatro de la Ópera, antes de unirse a ProArte Musical. “Ha sido verdaderamente un proceso arduo y de grandes retos, pero a la misma vez de grandes satisfacciones”.

De qué trata

“¿Y los pasteles?” cuenta con una trama contemporánea en donde se muestra una fiesta típica navideña puertorriqueña, donde el tradicional pastel es un elemento central, mientras a su alrededor se da una jocosa trama de amores y desamores. La música es un juego creativo de nuevos temas que utilizan géneros tradicionales de nuestra música autóctona, destacando los distintivos seises entre otros ritmos y temas populares. Es un maridaje perfecto de la musicalidad nacional y el género de la ópera.

“Estamos utilizando lo que serían los aguinaldos como base. Por ejemplo, el ‘leit motive’ de esta ópera es ‘Si me dan papeles’ y utilizamos el aguinaldo jíbaro, que tradicionalmente nosotros lo cantamos como ‘si me dan pasteles, dénmelos calientes’. Entonces esos seises van a estar ya asociados con una situación en la ópera”, excplicó Navarro, quien recibió el Discovery Grant (2020) del programa Opera Grants for Female Composers de Opera America para trabajar con esta ópera. “Son los que nos van guiando, no sin dejar atrás la estética de lo que es la ópera. Ya que tenemos un conjunto de música clásica, literal. Tenemos violín, viola, violonchelo, contrabajo, clarinete, fagot, trompa francesa, trombón y un multi percusionista. Así que es como una mezcla muy interesante de lo que sería la ópera contemporánea, con todos sus colores, con toda la versatilidad que la voz educada puede lograr en el teatro. Pero también tenemos toda otra parte distinta, que es el color tradicional navideño y el color folklorico que estamos trayendo, utilizando todos esos seises. Todo eso está en escena”.

Parte de los cantantes de la ópera "¿Y los pasteles?", de izquierda a derecha: Jehú Otero Mateo, Carla Vargas, Zulimar López Hernández, Camille Robles, Nasha Padilla y José Camuy. (VANESSA SERRA DIAZ)

La puesta contará con la participación de un elenco de voces puertorriqueñas: Carla Vargas, Zulimar López Hernández, Jehú Otero Mateo, Martín Alicea, José Camuy, y el regreso a los escenarios de Anamer Castrello, entre otros jóvenes talentos de la escena lírica local, bajo la batuta de Yabetza Vivas y dirección escénica de Jeanne D’Arc Casas.

“La pandemia nos robó dos Navidades y nosotros tenemos aquí una oportunidad única de reunirnos, de celebrar nuestra tradición navideña y celebrar el nacimiento de esta nueva obra que, claramente, entendemos también que se ha de convertir en un clásico de la Navidad puertorriqueña”, manifestó Camuy, quien también participará como cantante en la producción. “Estamos todos cruzando los dedos para que también tengamos la oportunidad, como compañía, de presentar lo que es la Navidad de Puerto Rico en otros espacios y que sea un proyecto que pueda vivir y quedarse con nosotros mucho tiempo más”.

“Ojalá esta ópera abra las puertas para que podamos seguir haciendo más propuestas como esta. Es algo cuesta arriba y es difícil, pero el verlo realizado y poder mostrar a la gente que nosotros podemos hacer ópera, es algo que me llena de orgullo”, manifestó por su parte Navarro, de 29 años. “Este es un proyecto muy grande, con el cual llevo muchos años soñando y saber que en una semana voy a verlo en escena y compartirlo con mi familia, con mis amistades y con toda la audiencia es algo muy especial y muy divertido. Además, lo que queremos es que la gente vea que podemos hacer ópera en nuestro país y podemos hacer óperas relevantes y pertinentes a nuestros tiempos”, concluyó.

Los boletos para la ópera puertorriqueña “¿Y los pasteles?” están disponibles en Ticketera.com.