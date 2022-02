La Orquesta Camerata Filarmónica presentará un tributo a las féminas que han inspirado a generaciones en su espectáculo ”Princesas y Heroínas Live in Concert”. El repertorio incluirá películas desde “La Cenicienta” hasta la exitosa “Encanto”, de Lin-Manuel Miranda.

“Las princesas en el cine solían ser damiselas en peligro que necesitaban ser rescatadas por un hombre, pero han evolucionado hasta ser fuertes y competentes heroínas que sirven de inspiración para niñas y niños por igual”, comentó Emanuel Olivieri, director de la orquesta y productor del concierto.

El evento será el domingo, 13 de febrero a las 4:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. Los boletos se consiguen en Ticketera.com.

El repertorio incluye canciones de “Frozen”, “Cinderella”, “Mulan”, “Aladdin”, “Beauty and the Beast”, “Moana”, “The Little Mermaid”, “Tangled”, “The Wizard of Oz” y “Encanto”.

El evento cuenta con la participación de músicos, cantantes y bailarines que interpretarán alrededor de treinta canciones. Además, el público podrá asistir disfrazado de su personaje favorito y participar en una competencia de disfraces.

“Bellas Artes de Santurce está exigiendo vacunación con refuerzo para los adultos. Si no tiene el refuerzo, puede presentar prueba negativa reciente. Los niños a quienes no les aplique el refuerzo deberán tener las dos dosis. Solicitamos una dispensa al Secretario de Salud para admitir niños de 4 y 5 años. Estamos esperando la respuesta”, sostuvo Olivieri en declaraciones escritas.

El próximo concierto de la orquesta será bajo el concepto de los superhéroes, con la música de las películas de Marvel y DC. “Es la primera vez que se presenta este repertorio en Puerto Rico: ‘The Avengers’, ‘Black Panther’, ‘Captain Marvel’, ‘Wonder Woman’, entre otros”, apuntó Olivieri.

“Va a ser el concierto más espectacular que hemos realizado y esperamos la visita de algunos superhéroes”, acotó.