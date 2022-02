El popular y exitoso tema “We Don’t Talk About Bruno”, de la más reciente película animada de Disney, “Encanto”, sigue sorprendiendo, así como la banda sonora de este filme que cuenta la historia de una familia que vive en un lugar mágico en las montañas de Colombia.

Según se informó, ayer dicha canción hizo un salto a la cima del Billboard Hot 100, que combina transmisión de todos los géneros en los Estados Unidos (audio oficial y video oficial), transmisión de radio y datos de ventas.

Es solo la segunda película animada de Disney en lograr la hazaña de alcanzar la posición número uno en la lista de canciones, después de “A Whole New World” de Aladdin de 1992. Incluso, la canción escrita por el dramaturgo puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, ha subido constantemente en las listas durante el último mes, superando previamente a “Frozen” de 2013 y su gran éxito “Let It Go”, que alcanzó el puesto número 5.

“Encanto” también se convirtió en la primera banda sonora de una película en llegar a la cima del Billboard Hot 200 desde “Frozen II” en 2019, y también destronó a los 30 de Adele con “Easy on me” después de seis semanas liderando las listas.

Asimismo, la banda sonora encabeza la lista de álbumes de Billboard por tercera vez esta semana, superando lo último del popular rapero YoungBoy Never Broke Again, por lo que viene siendo la primera banda sonora en pasar al menos tres semanas como número 1 desde “A Star is born”, de 2018.

Dos meses después de su estreno, exitoso para los estándares de taquilla de la pandemia, dicha película animada se ha convertido en un fenómeno gracias a su extraordinaria banda sonora.

De acuerdo con Billboard, “Encanto” tuvo el equivalente a 115 mil ventas en los Estados Unidos la semana pasada, un 11 por ciento más que la semana anterior, ya que canciones como “We Don’t Talk About Bruno” y “Surface Pressure” siguen siendo grandes éxitos en los servicios de “streaming”.

Es la primera vez que encabeza la lista una canción de Miranda, quien le dijo a El Nuevo Día la pasada semana que el impacto del tema “We Don’t Talk About Bruno” ha sido una gran sorpresa.

“Es cómico porque salió ‘Encanto’ en Disney + en la Navidad, despedimos el año, y después mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones. Me desconecté por dos semanas, solo en la playa con mi esposa porque mis niños estaban con mis padres, sus abuelos. Cuando regresé era como que todo el mundo estaba cantando las mismas canciones. Estaba sorprendido, pero muy orgulloso a la misma vez porque todo el día mis amigos me están texteando videos de sus hijos cantando las canciones”, señaló el compositor de “Hamilton” e “In the Heights”.

Para desarrollar la música de “Encanto”, Miranda realizó un recorrido por varias regiones de Colombia, para estudiar la historia, música y tradiciones, y así se vieran reflejadas en la película. En ese recorrido, en el que caminaron y viajaron en auto, “jeepeta”, avión, y helicóptero, estuvo acompañado de su padre Luis Miranda, varios guías y los directores de la película, Byron Howard y Jared Bush.

En redes sociales como TikTok, son innumerables los videos inspirados en los personajes de la familia Madrigal y las canciones de “Encanto”.

Personas de todas partes del mundo, de todas las edades, han sido contagiadas con esta película, cuyo tema “Dos Oruguitas”, forma parte de la larga lista de prenominaciones para los Premios Oscar en la categoría de canción original.