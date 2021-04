Resulta extraño que el tema más prevalente relacionado a la entrega del premio más importante de la industria del cine, el Oscar, este año esté relacionado a los ratings de la ceremonia. La incertidumbre de cuánta gente genuinamente esté interesada en ver “la gran noche del cine” está atada a que esta es una celebración del séptimo arte donde nadie tiene la memoria sensorial de haber visto las películas galardonadas en la oscuridad colectiva de un cine.

La actitud de la Academia siempre ha sido que “el show debe continuar” y este año hacemos las predicciones como un acto de fe de que eventualmente las películas que se premian, regresen a infiltrarse en nuestras memorias y nuestros corazones directamente desde la pantalla grande.

A continuación las predicciones para los Premios Oscar 2021:

Mejor Película

Nominadas- “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”, “Sound of Metal” y “The Trial of the Chicago 7”.

Ganará- Todo parece indicar que el neorealismo poético de “Nomadland” dominará en esta categoría.

Debería ganar- En cualquier otro año, la mezcla de denuncia social con humor sagaz y convenciones de un excelente filme de suspenso de Promising Young Woman hubiera acaparado la conversación principal de la temporada de premios. El único filme en esta categoría que genuinamente ha empujado el medio en una dirección inesperada y diferente.

Posible sorpresa- La propuesta “convencional” de “The Trial of the Chicago 7” parece ser lo único que podría prevenir el triunfo de “Nomadland” en esta categoría.

Mejor Actor

Nominados- Riz Ahmed, “Sound of Metal”; Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”; Anthony Hopkins, “The Father”; Gary Oldman, “Mank”, y Steven Yeun, “Minari”

Ganará- Sería verdaderamente chocante si la Academia deja pasar la oportunidad de reconocer el talento inmenso que Chadwick Boseman cultivó en toda su carrera y explotó al máximo en su última interpretación.

Debería ganar- La única razón por la cual menciono a Anthony Hopkins, por su compleja y conmovedora interpretación en “The Father”, en vez de Boseman, tiene que ver con que su rol en “Ma Rainy’s Black Botton” claramente no es principal.

Posible sorpresa- Los votos se dividen entre Hopkins y Boseman, abriendo paso para que Riz Ahmed gane su primer Oscar.

Mejor Actriz

Nominadas- Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”; Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”; Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”; Frances McDormand, “Nomadland”, y Carey Mulligan, “Promising Young Woman”.

Ganará- Después de no haber ganado en ninguno de los premios de la temporada, todo parece indicar que Carey Mulligan será la que triunfará.

Debería ganar- Carey Mulligan.

Posible sorpresa- El triunfo de Viola Davis en los SAG Awards pudo haber sido el presagio de que su segundo Oscar y primer triunfo en esta categoría eran inevitables.

Mejor Dirección

Nominados- Lee Isaac Chung, “Minari”; Emerald Fennell, “Promising Young Woman”; David Fincher, “Mank”; Chloé Zhao, “Nomadland” y Thomas Vinterberg, “Another Round”.

Ganará- Chloe Zhao ha dominado esta categoría durante toda la temporada y esta noche no debería ser diferente.

Debería ganar- El que “Promising Young Woman” sea una ópera prima para Emeral Fennell es simplemente increíble. El nivel de elegancia e inteligencia de su dirección es simplemente impresionante.

Posible sorpresa- Con dos mujeres que definitivamente merecen este premio, lo más sorprendente que podría pasar sería un triunfo para Thomas Viterberg, un director que no tiene a su filme nominado en ninguna otra categoría.

Mejor Actor Secundario

Nominados- Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7”; Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”; Leslie Odom Jr., “One Night in Miami”; Paul Raci, “Sound of Metal”, y Lakeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

Ganará- Esta parece ser la única categoría donde no hay posibilidad de sorpresas dado que Daniel Kaluya parece tener su triunfo garantizado.

Debería ganar- Kaluya se lo merece todo, pero su rol es protagónico. Lo cual me lleva a mencionar la excelente interpretación de Sacha Baron Cohen como un verdadero rol secundario.

Posible sorpresa- Cualquier nombre que no sea Kaluya sería una sorpresa, pero el menos probable sería Paul Raci lo cual lo convertiría en la sorpresa más grande de la noche.

Mejor Actriz Secundaria

Nominadas- Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”; Glenn Close, “Hillbilly Elegy”; Olivia Colman, “The Father”; Amanda Seyfried, “Mank” y Yuh-Jung Youn, “Minari”

Ganará- Yuh-Jung Youn hará historía con su triunfo en esta categoría.

Debería ganar- La sutileza de Amanda Seyfied en “Mank” es incomparable.

Posible sorpresa- ¿Será esta la noche que Glen Close se gana un Oscar? Si pasa, sería una de las sorpresas más grandes.