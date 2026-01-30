Presentarán el poemario “A contraluz” en Bayamón

La poesía vuelve a tomar protagonismo en el casco urbano de Bayamón con la presentación oficial de “A contraluz”, el nuevo poemario de la autora Celsa Marline. El evento, organizado por Casa Editorial Santuario, se celebrará el domingo, 1 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m., en Santuario Libros y Discos, un espacio reconocido por su activa agenda cultural y su apoyo a las artes.

“A contraluz” marca el inicio del catálogo editorial de Santuario para el año 2026 y se convierte en el primer poemario publicado por la casa editora en este nuevo ciclo. La obra propone una mirada íntima a la palabra poética, invitando a las lectoras y lectores a observar desde los márgenes, las sombras y los silencios, lugares donde la poesía abre paso a nuevas formas de verdad y reflexión.

“Este libro nace de observar la vida cuando no todo está completamente iluminado. Escribir a contraluz es aceptar la fragilidad, la duda y la belleza que se filtran aun cuando no tenemos todas las respuestas”, expresó Celsa Marline.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la editora en jefa de Casa Editorial Santuario, Karlamari Rodríguez-Báez, resaltó la importancia de esta publicación dentro del proyecto editorial. Destacó que “A contraluz” abre el calendario editorial de 2026 con una voz poética honesta y profunda, y reafirma el compromiso de la editorial con la publicación de literatura que conecte con el presente y deje una huella duradera en sus lectores.

Por su parte, la cofundadora y codueña de Santuario, Tania Morales Cruz, también subrayó el valor cultural del evento. Señaló que la presentación del poemario en su espacio fortalece a Santuario como un punto de encuentro para la literatura viva en Puerto Rico. Además, adelantó que este lanzamiento es solo el comienzo de un año activo para la editorial, que proyecta la publicación de más de 12 títulos durante 2026, celebrando la diversidad de voces y la creación literaria desde la isla.

La actividad será abierta al público y forma parte de la programación cultural de Santuario Libros y Discos, un espacio dedicado a la promoción del libro, la música y las artes en el casco urbano de Bayamón.

