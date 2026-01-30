Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Editorial
Representa la perspectiva del medio de noticias.

Presentarán el poemario “A contraluz” en Bayamón

La obra, escrita por Celsa Marline, inaugura el catálogo de la Casa Editorial Santuario para el año 2026

30 de enero de 2026 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Invitación del poemario "A contraluz", de la autora puertorriqueña Celsa Marline.
Invitación del poemario "A contraluz", de la autora puertorriqueña Celsa Marline. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La poesía vuelve a tomar protagonismo en el casco urbano de Bayamón con la presentación oficial de “A contraluz”, el nuevo poemario de la autora Celsa Marline. El evento, organizado por Casa Editorial Santuario, se celebrará el domingo, 1 de febrero de 2026, a las 3:00 p.m., en Santuario Libros y Discos, un espacio reconocido por su activa agenda cultural y su apoyo a las artes.

RELACIONADAS

“A contraluz” marca el inicio del catálogo editorial de Santuario para el año 2026 y se convierte en el primer poemario publicado por la casa editora en este nuevo ciclo. La obra propone una mirada íntima a la palabra poética, invitando a las lectoras y lectores a observar desde los márgenes, las sombras y los silencios, lugares donde la poesía abre paso a nuevas formas de verdad y reflexión.

“Este libro nace de observar la vida cuando no todo está completamente iluminado. Escribir a contraluz es aceptar la fragilidad, la duda y la belleza que se filtran aun cuando no tenemos todas las respuestas”, expresó Celsa Marline.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la editora en jefa de Casa Editorial Santuario, Karlamari Rodríguez-Báez, resaltó la importancia de esta publicación dentro del proyecto editorial. Destacó que “A contraluz” abre el calendario editorial de 2026 con una voz poética honesta y profunda, y reafirma el compromiso de la editorial con la publicación de literatura que conecte con el presente y deje una huella duradera en sus lectores.

Por su parte, la cofundadora y codueña de Santuario, Tania Morales Cruz, también subrayó el valor cultural del evento. Señaló que la presentación del poemario en su espacio fortalece a Santuario como un punto de encuentro para la literatura viva en Puerto Rico. Además, adelantó que este lanzamiento es solo el comienzo de un año activo para la editorial, que proyecta la publicación de más de 12 títulos durante 2026, celebrando la diversidad de voces y la creación literaria desde la isla.

La actividad será abierta al público y forma parte de la programación cultural de Santuario Libros y Discos, un espacio dedicado a la promoción del libro, la música y las artes en el casco urbano de Bayamón.

Presentación de “A contraluz” de Celsa Marline

  • Lugar: Santuario Libros y Discos
  • Dirección: Casco Urbano de Bayamón
  • Fecha: Domingo, 1 de febrero de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
Tags
BayamónPoemas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: