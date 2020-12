Con el objetivo de cerrar el 2020 de la forma más positiva y fructífera posible, el viernes, 11 de diciembre, a partir de las 6:30 p.m. se llevará a cabo una antesala de lo que será el concierto virtual de cierre de la temporada 2019/2020 de Pro Arte Musical. El concierto, que contará con la participación del cuarteto Kronos, se podrá ver a través de la plataforma Ticketera Live a un costo de $20. El espectáculo comenzará a las 7:00 p.m.

“Kronos es uno de los conjuntos de cuerdas más distinguidos en la escena contemporánea y tienen una trayectoria de casi 50 años”, indicó José M. Camuy Maymí, director de Comunicaciones y Desarrollo de Pro Arte Musical. “Además de sus presentaciones, este grupo trabaja un proyecto de comisiones con lo cual tienen la misión de promover y apoyar las carreras de jóvenes compositores y de jóvenes intérpretes. Es un concierto ecléctico, en el sentido de que no solo presenta música contemporánea, sino también de muchos autores de todas partes del mundo, entre ellos el destacado Phillip Glass, con quien colaboraron en el 1999 para ponerle música a la película “Dracula”, filmada en 1931″.

PUBLICIDAD

Como parte de la labor de Kronos, comenzaron un proyecto llamado “50 for the Future” donde crearon un catálogo de 50 melodías comisionadas, las cuales incluyen en su reportorio y que ponen a la disposición de los jóvenes estudiantes y cuartetos profesionales. Entre las piezas que seleccionaron está “Marejada”, compuesta por la puertorriqueña Angélica Negrón, la cual el cuarteto interpretará durante el concierto virtual.

“‘Marejada’ es una obra reciente de Angélica que terminó cuando ya estábamos viviendo en tiempos de pandemia. La obra está principalmente concebida para que los cuatro integrantes del cuarteto la toquen o la ejecuten desde cuatro espacios alternos, específicamente para que se unan a través de las plataformas electrónicas actuales”, mencionó Camuy Maymí. “Un dato importante sobre la pieza de Angélica es que, a parte de los sonidos propios de los instrumentos del cuarteto, la compositora adopta y recrea un paisaje sonoro de Puerto Rico. Esto incluye sonidos de la naturaleza, de ruralía y del campo. Toda esta música incidental proviene de una biblioteca de sonidos puertorriqueños que se llama Audio Puerto que fue trabajada por Ariel Alvarado y Manuel Vázquez”.

Año lleno de retos

Como todas las organizaciones que han tenido que lidiar con la pandemia causada por el COVID-19, Pro Arte Musical ha tenido un año lleno de retos en los que han buscado la manera de lograr llevar su oferta educativa y de ocio a sus socios y al público en general de la manera más fácil posible. “Durante todo el verano trabajamos arduamente para conseguir y lograr un medio virtual para presentar los conciertos”, comentó Myrna M. Rivera Cardona, presidenta Pro Arte Musical. “En abril no existía nada, por lo que contactamos con Manuel Morales, dueño de Ticketera, indicándole que queríamos hacer conciertos virtuales. Trabajamos todo el verano estuvimos en los aspectos técnicos y legales para hacer que estos conciertos virtuales fuera una realidad hasta que se logró”.

PUBLICIDAD

El poder realizar este concierto de cierre de temporada y el recibir el apoyo del público es sumamente importante para Pro Arte Musical, no solo en términos económicos, sino para llevar a cabo su misión social. “El espacio de arte y cultura en Puerto Rico se va achicando cada vez más. Pro Arte Musical es la entidad de excelencia y de educación musical más longeva en Puerto Rico”, comentó Rivera Cardona. “Esto es parte de la labor de mantener vivo la música y la cultura en el país, promoviendo no solamente la experiencia íntima con la excelencia musical, que aunque no es lo mismo que sentarte en una sala de conciertos, a través de los conciertos virtuales se da la oportunidad de expresar técnicas que tal vez en la sala de conciertos no se ven”.

Como parte de su misión educativa, la institución fundada en el 1932 ha mantenido haciendo sus clases magistrales, bajo el programa “Música Abierta”, a través de la plataforma Facebook Live. Sin embargo, a pesar de no poder llevar a cabo el programa de forma presencial, la grabación de las clases ayudará a dejar un legado sumamente importante para los estudiantes en la isla. “Al final del camino, cuando llegue el 2022, tendremos un extraordinario catálogo de clases magistrales, que son verdaderamente un paseo por todas las disciplinas musicales, creadas con un alto nivel de producción”, comentó la presidenta de Pro Arte Musical.

La temporada de conciertos de Pro Arte Musical del 2020/2021 estaba pautada para comenzar el pasado mes de septiembre, pero por razones de la pandemia se tuvo que posponer. Ahora, se espera que inicie en febrero o marzo del año que viene, y contarán con los artistas con los que ya tenían acuerdos. Razón por la cual, en la institución esperan sentir el respaldo del público. “Queremos que se nos dé la oportunidad para resaltar el talento local. En Puerto Rico, el universo de talento musical artístico es extraordinario”, añadió Rivera Cardona. “Queremos que los estudiantes de música mantengan sus deseos y sueños musicales y, los que no lo son, que comprendan y reconozcan ese otro ecosistema que no hace otra cosa que nutrir el alma. Porque la música es lenguaje y alimento del alma, que tiene un lugar extraordinario e importantísimo en la vida de todos nosotros”.

Los interesados en seguir las actividades que lleva a cabo la institución, puede acceder Facebook, bajo Pro Arte Musical Inc., a la página web oficial www.proartemusical.com, en Twitter e Instagram (bajo Pro Arte Musical) o en YouTube, donde encuentras vídeos y muestras de las clases magistrales en la página de Pro Arte Musical Oficial.