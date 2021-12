La elevada tasa de positividad en casos positivos por COVID-19 ha impactado la industria del entretenimiento con las cancelaciones de eventos, incluyendo las obras de teatro.

Las más recientes órden ejecutiva establece que todo asistente a una actividad multitudinaria y que propicie la aglomeración de personas tiene que presentar una prueba negativa de coronavirus realizada en las pasadas 48 horas, además de la evidencia de vacunación, con el fin de detener el repunte de contagios de COVID-19. Además, una nueva restricción por parte del Gobierno reduce al 50% el aforo para coliseos, teatros, anfiteatros y cines.

Aún con este panorama actual, los productores teatrales se muestran esperanzados en que el 2022 será fructífero para el teatro, sin dejar de ser realistas de que es posible que sufran algunas cancelaciones a principios de este año. No obstante, se muestran entusiasmados y trabajando en el día a día para la toma de decisiones.

En el caso del productor Tony Mojena, tiene pautada la obra “Sé lo tuyo”, con Alexandra Fuentes y Raymond Arrieta para el 28 y 29 de enero en el Centro de Bellas Artes de Humacao a las 8:30 p.m.

“Están poniendo una imposición grande y se ha visto afectada la industria del entretenimiento. Todo lo de enero y febrero por ahora sigue en pie, aún cuando estoy viendo cancelaciones de clientes que están pidiendo que se les devuelva el dinero de boletos, porque es mucho el trabajo que tienen que pasar para poder asistir”, explicó Mojena, quien además está produciendo otra obra para marzo.

Se trata de “El Gran Bejuco, la última gozaita!”, a llevarse a cabo el 19 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Esta contará una trama cómica de lo que pasó con los personajes 20 años después de aquellos que formaron parte del popular programa “Con lo que cuenta este país”, que se transmitió en la década de 1990 por Telemundo. Además de Miguel Morales, quien interpreta a “Bejuco”, contará con algunos de los actores y actrices del elenco original, tales como Wilfred Morales, Manolo Castro y Sara Pastor, entre otros. “Esto nació orgánicamente. Hicimos un programa de ellos en ‘Día a Día’ y tan buena fue la reacción del público, que nos lanzamos a hacerla”, manifestó.

En el caso de la actriz y productora, Alfonsina Molinari está viendo el 2022 con mucho positivismo, ya que tiene varios proyectos en agenda.

“Lo que básicamente estamos haciendo es trabajando el día a día. A nivel personal, como cantante estoy contratada para hacer una zarzuela a finales de enero y ya me advirtieron que hay una posibilidad de que tenga que posponerse. Porque la gente no está en ánimos de comprar boletos con las restricciones de que aun estando vacunados tienen que presentar una prueba negativa de 48 horas o menos. Es muy difícil que la gente se entusiasme para ir al teatro. Entiendo perfectamente la situación en la que estamos y las restricciones que el gobierno tiene que poner, pero es una realidad que vivimos”, explicó Molinari.

Junior Álvarez, Jorge Castro y Alfonsina Molinari protagonizan la comedia teatral "Cómetelo despacito". (Suministrada)

Por el momento, señaló que aunque es una producción suya, están contratados junto a otro productor para hacer una función de “Cómetelo despacito”, que es la comedia entre Jorge Castro, Junior Alvarez y Alfonsina Molinari, para presentarse en Barceloneta el próximo 15 de enero.

“Está en veremos ahora mismo, pero estoy abierta a lo que haya que hacer, si hay que posponerla, con tal de continuar llevando el teatro a la isla, de la manera más segura posible”, dijo mientras destacó que esta misma obra la van a estar presentando en Estados Unidos a finales de enero en Orlando y Tampa, en Florida, y Hartford, en Connecticut.

En agenda el Festival de Teatro de la Mujer

Además, como productora, va a estar participando del Festival de Teatro de la Mujer, que se llevará a cabo desde el último fin de semana de febrero en el Teatro Braulio Castillo, para celebrar el Mes de la Mujer. Este reunirá a varias productoras y en el caso de Molinari, producirá el unipersonal “Yo amo a Shirley Valentine”, que es un monólogo que su madre, la actriz Johanna Rosaly estrenó en 1998 en Puerto Rico y ahora lo interpretará ella.

“Los productores nos estamos moviendo con mucho positivismo, separando nuestras fechas y preparando las producciones con mucho positivismo para ver si se pueden dar. Estamos cruzando los dedos para que no se cancelen los proyectos, pero sí es una posibilidad”, añadió la actriz, quien tiene programada para junio repetir la obra “Cabaret”.

Otra de las obras que estará trabajando para este año es “Peste a Macho Los Papacitos”, que es la segunda parte del show stand up “Peste a Macho”, escrito por Jorge Castro y Junior Álvarez, en la que también participan René Monclova, Camila Monclova, Magdaly Cruz y la misma Molinari, que originalmente estrenaba en abril de 2020, pero por la pandemia no se pudo, y estrenará durante el mes de agosto de 2022 en el CBA de Caguas para luego seguir de gira por varios municipios de la isla.

Uno de los productores que tenía fechas pautada para finales de diciembre y que tuvo que posponerlas fue Agustín Rosario con el ‘stand up comedy’ “Mi suegra no me deja” con Josué Comedy. Rosario entendió que al público le iba a resultar casi imposible conseguir un resultado de prueba negativa en 48 horas por motivo de los días festivos.

Estas funciones se movieron para el 6 de febrero en el Teatro Sol en San Germán, el 26 de febrero en el teatro José M. Lugo de Fajardo, y el 27 de marzo en el Centro de Bellas Artes de Juana Díaz.

“Vuelve la preocupación de que todo eche para atrás. Ya habíamos hecho presentaciones en noviembre por cinco o seis pueblos con Josué Comedy. No te niego que existe una preocupación de que volvamos para atrás. Lo del Vacu ID y de que el público estuviera 100 por ciento vacunado ya nos habíamos acostumbrado a eso y no resultó ser un problema, aunque siempre hay personas que se quejaban de discrimen. Sin embargo, la prueba que se les solicita 48 horas antes complica un poco el panorama. Realmente, hay una preocupación general de que esto no vuelva para atrás de una forma tan dramática y que los talleres de trabajo se mantengan abiertos”, expresó Rosario.

Por otra parte, el productor Florentino Rodríguez y su casa productora Aragua se une a la celebración de los 40 años del Centro de Bellas Artes para la puesta en escena de “Los Soles Truncos”, escrita por René Marqués, pautado para abril. Esta contará con la actuación de Marilyn Pupo, Alba Nydia Díaz y Sonia Valentín.

Así mismo, tiene pautado para regresar a escena la pieza escrita por Miguel Difoot, titulada “Un cariñito Extra Large” con los actores Víctor Alicea y René Monclova, a partir en los meses de abril y mayo en el área sur de la isla.

Rodríguez va a celebrar sus 39 años de carrera con la puesta en escena del clásico de Federico García Lorca, “Bodas de Sangre”, con la actuación de Alba Nydia Díaz, Jorge Luis Ramos, Linnette Torres, Bryan Villarini, Maricarmen Avilés y Jonathan Cardenales, entre otros. Esta se efectuará en el Centro de Bellas Artes de Santurce para finales de julio o agosto.

El productor teatral Florentino Rodríguez FOTO:GERALD.LOPEZ@GFRMEDIA.COM (Gerald Lopez-Cepero)

Esperanza en el regreso del teatro para estudiantes

“Estoy positivo porque yo trabajo mucho para las escuelas y espero poder montar mis obras clásicas para los estudiantes. Va año y medio que no la hacemos, pero con la vacunación en los niños tengo la fe y la esperanza que para que enero y febrero comiencen a bajar los contagios. Seguimos trabajando normal”, indicó Rodríguez.

Entre los estrenos teatrales programados para el 2020 se encuentra el de la Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta que presentará en estreno mundial, en una adaptación por Gil René Rodríguez, la obra cumbre de René Marqués, “La Carreta... el Musical”, que subirá a escena el 11 y 12 de febrero del 2022, en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes en Santurce. La actriz Sully Díaz encarnará el personaje de “Doña Gabriela”.

Por otro lado, la veterana actriz Marilyn Pupo interpretará la historia verídica de la cantante de ópera “Florence Foster Jenkins”, en la obra teatral “La peor cantante del mundo”, una adaptación para el Centro de Bellas Artes de Santurce, que estrenará el próximo 12 de febrero de 2022. Estará acompañada del experimentado elenco: Braulio Castillo, Sara Jarque, Yamaris Latorre y Jasond Calderón, bajo la dirección de Gilberto Valenzuela.