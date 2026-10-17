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Puerto Rico Comic Con celebrará sus 25 años con experiencias VIP y hospedaje incluido

Los productores del evento anunciaron una alianza con Vibee, empresa especializada en experiencias de viaje y entretenimiento

17 de octubre de 2026 - 6:00 PM

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San Juan, Puerto Rico, Abril 5 2026 - MCD - FOTOS para ilustrar una historia sobre el Puerto Rico Comic Con 2026 en el Centro de Convenciones en Miramar. EN LA FOTO algunas de las personas disfrazadas - personajes de Star Wars. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

En el 2027, el Puerto Rico Comic Con (PRCC) celebrará su 25 aniversario con una nueva apuesta para enriquecer la experiencia de sus asistentes. El evento, que regresará al Centro de Convenciones de Puerto Rico del 26 al 28 de marzo del próximo año, anunció una alianza con Vibee, empresa especializada en experiencias de viaje y entretenimiento, que estará a cargo de ofrecer paquetes exclusivos para fanáticos.

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Este acuerdo también marca la primera incursión de la compañía en el mundo de las convenciones de cultura pop y cómics, tal y como se indicó en un comunicado de prensa.

Vibee, empresa perteneciente a Live Nation, fue la encargada de ofrecer los paquetes oficiales de hotel, conciertos y experiencias para la residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en San Juan en 2025. Ahora, la compañía une esfuerzos con Puerto Rico Comic Con para integrar hospedaje, acceso al evento y beneficios VIP en una sola oferta dirigida a los asistentes.

“Durante 25 años, PRCC ha crecido escuchando a nuestros fanáticos y buscando nuevas formas de mejorar su experiencia”, indicó Ricardo Carrión, productor ejecutivo de PRCC. “Fuimos fanáticos primero y nunca hemos dejado de preguntarnos cómo hacer más por ellos. Aliarnos con Vibee en nuestro 25 aniversario es otro paso en esa dirección: nos mantiene a la vanguardia y ofrece a los fanáticos una manera más sencilla y completa de disfrutar el evento”.

Más valor para el fanático

Los paquetes de Vibee estarán disponibles a partir del lunes, 19 de octubre, a las 10:00 a.m. Entre los beneficios incluidos figuran una estadía de tres noches en hoteles seleccionados, un pase de tres días para PRCC, acceso a una fila exclusiva para entrar al área de exhibiciones, asientos preferenciales para paneles y sesiones de preguntas y respuestas, acceso rápido (“fast-pass”) para fotos y autógrafos, entrada al salón VIP y una bolsa con artículos conmemorativos que incluirá un “lanyard” de colección, mercancía exclusiva y otros obsequios.

Por su parte, los paquetes Ultimate y Mega Fan Experience añaden beneficios adicionales como sesiones de fotos y autógrafos con celebridades invitadas, opciones de asientos premium para paneles y sesiones de preguntas y respuestas, certificación de testigo de autógrafos y créditos diarios para alimentos y bebidas, entre otros incentivos.

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Para los seguidores locales, la propuesta también ofrece la posibilidad de convertir el fin de semana de la convención en una experiencia tipo “staycation”, gracias a la combinación de alojamiento, acceso prioritario y beneficios VIP. Quienes prefieran disfrutar del evento de manera tradicional podrán adquirir boletos de admisión general.

“Detrás de cada edición de Puerto Rico Comic Con están los fanáticos, exhibidores, artistas, cosplayers y auspiciadores que han confiado en nosotros durante 25 años”, añadió Carrión. “Este aniversario es para ellos, al igual que cada nueva idea que traemos al evento. Nuestra alianza con Vibee también atraerá más visitantes a la isla, lo que beneficiará a hoteles, restaurantes y negocios locales”.

Las personas interesadas en obtener más información o acceder anticipadamente a los pases mediante los paquetes de Vibee pueden visitar prcomiccon.vibee.com. Para información, accede a: www.prcomiccon.com o a través de las redes sociales.

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Puerto Rico Comic ConCentro de Convenciones de Puerto RicoComic-Con
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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