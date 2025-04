Miramar - El actor que le dio vida al portador del anillo en la saga de “The Lord of the Rings”, Elijah Wood se encuentra de visita en la isla como una de las figuras principales del “Puerto Rico Comic Con 2025″, generando un ambiente que combinó entusiasmo y nostalgia para los fieles seguidores de esta trilogía de fantasía, quienes esperaron ansiosos su turno en firma de autógrafos.

Las espadas, los libros, las películas y los populares funko pop de “Lord of the Rings” reinaron entre muchos de los boricuas que lograron conocer en persona al actor que marcó una generación, convirtiéndose en ídolo de su infancia y juventud.

“Me firmó un funko pop limited edition. La experiencia con él fue bien buena. Él es super humilde, la verdad es que te hace sentir bienvenido. Le mencioné que me casé con una temática de ‘Lord of the Rings’, y nuestras sortijas son de eso, y rápidamente reconoció mi sortija, que es la de Aragorn”, agregó emocionado mostrando su anillo de boda.