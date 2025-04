Elijah Wood será el artista estrella del “Puerto Rico Comic Con 2025”

El actor Elijah Wood, Frodo en “The Lord of the Rings”, será el artista estrella en la edición de l “Puerto Rico Comic Con 2025″, la convención más grande de cómics y entretenimiento en la isla, que se llevará a cabo este próximo fin de semana, anunció la producción.

Otros artistas que acudirán a la cita serán Troy Baker, reconocido por su voz en videojuegos como “The Last of Us”, “BioShock Infinite” y “Final Fantasy XIII”, Christopher Sabat, icónica voz detrás de personajes como Vegeta y Piccolo en “Dragon Ball Z” y All Might en “My Hero Academia”, y la cosplayer Ani Mia.