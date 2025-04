Como ellos, muchas personas llegaron desde temprano el viernes para disfrutar de una jornada cargada de emoción, nostalgia y fantasía que se extenderá hasta el domingo 20 de abril, con una agenda repleta de exhibiciones y firmas de autógrafos de artistas invitados como los actores Elijah Wood de The Lord of the Rings y Tyler Hoechlin, protagonista de Superman en Superman & Lois y Derek Hale en Teen Wolf.