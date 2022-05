En constante evolución y cada vez más abrazados a un modelo educativo e interactivo, para reforzar su relevancia con las comunidades que les acogen, los museos son espacios, físicos y/o virtuales que acogen las manifestaciones más diversas de las expresiones artísticas de la humanidad, ya sean de los grandes maestros clásicos, como del niño o la niña que hoy apenas comienza a tomar un pincel o un lápiz de color entre sus dedos.

Hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos, una celebración que inició hace 40 años, para reconocer las aportaciones de los museos a la sociedad.

La creación de este día fue una iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM), en el año 1977. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, creada en el 1946 que funge como organismo rector a nivel mundial, en el establecimiento de estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos y profesionales de museos.

Cada año, el Día Mundial de los Museos desarrolla un tema central, y para 2022 el tema es “El poder de los museos” como una invitación a reflexionar sobre la idea de que los museos tienen el poder de transformar el mundo para bien.

PUBLICIDAD

A continuación repasamos las actividades que celebrarán algunos museos de Puerto Rico en el día de hoy y en lo que resta del mes de mayo.

Instituto de Cultura Puertorriqueña

Desde las 9:00am, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) transmitirá en su página de Facebook recorridos virtuales del Museo Casa Blanca, el Fortín San Gerónimo del Boquerón en San Juan, la Casa Museo Jesús T. Piñero en Canóvanas y el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado. Mientras, de

10:00 am hasta la 1:00 pm se realizará una muestra presencial de Mundillo en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado, con la participación de los Mundilleros de la Montaña a cargo de Ismael Bermúdez. A la 1:00 pm, continuarán los recorridos virtuales a través de Facebook con el Museo de la Música Puertorriqueña, la Casa Museo Luis Muñoz Rivera y Mausoleo en Barranquitas, el Museo Fuerte Conde de Mirasol en Vieques y el Museo de Arte Religioso Porta Coeli en San Germán. Como parte de la agenda, también se exhibirá la pintura de la Colección Nacional, “Niebla” del afamado artista Carlos Raquel Rivera, en la Tienda Cultural del ICP, abierta de 10:00am a 5:00pm.

El sábado, 21 de mayo, a las 9:00 am se ofrecerá un taller de siembra a cargo del grupo Movijibo en el Centro Ceremonial Indígena de Caguana. Asimismo, en el Museo de la Música Puertorriqueña en Ponce se ofrecerá un taller de bailes y ritmos de bomba a cargo de Marcos Peñaloza y la Compañía Folklórica de Loíza a las

PUBLICIDAD

10:00 am y habrá Teatro Bajo las Estrellas con el título Monólogo Responso para una Reina Difunta, a las 7:30 pm. El mismo día, en el Museo Arte Religioso Porta Coeli en San Germán comienza la exhibición Acuarelas y pinturas por el artista plástico Gilberto Rosas desde las 9:00am y se presentará la obra teatral “La mudanza” de Sarianne Acosta a las 3:00pm. Todas las actividades presenciales son gratuitas y se requerirá el uso de mascarillas.

Durante todo el mes de mayo continuarán las exhibiciones Geo visualizando Vieques en el Museo Fuerte Conde Mirasol en Vieques y las muestras de artesanías puertorriqueñas los sábados y domingos en el Museo de Arte Religioso Porta Coeli en San Germán.

Museo de Las Américas

El Museo de Las Américas inaugura hoy a las 6:00 p.m. la exhibición “Transiciones” en el tiempo del artista ecuatoriano Olmedo Quimbita. Oriundo de Latacunga, Quimbita es uno de los artistas más destacados de Ecuador, con más de 30 años de trayectoria. Su obra ha sido expuesta en Egipto, Jerusalén, Rusia, Francia, Hungría, Inglaterra y Latinoamérica. En esta ocasión presenta 25 de sus pinturas recientes donde hace despliegue del efecto de la luz y la vibración del color, la composición y su estilo figurativo que se caracteriza por el uso de los ángulos geométricos.

Museo de Arte de Puerto Rico

Presentará hoy el proyecto Cosechando Arte: tintas botánicas con la Fundación Art Bridges y el Taller de mantenimiento del Huerto de Colores para maestros y educadores. Además celebrarán la reinauguración del Centro de Innovación Educativa del Museo (CIE). Mañana, jueves, celebrará el Día de los maestros y maestras. De 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Galería abierta y taller creativo en la Galería activARTE de la Fundación Ángel Ramos De 11:00 a.m. a 8:00 p.m., Talleres gratuitos de grabado experimental en el CIE. El viernes, 20 de mayo Talleres abiertos –Celebración de la Afrodescendencia y de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., Talleres gratuitos de pintura en el CIE.

PUBLICIDAD

El sábado, 21 de mayo, Toque de bomba dedicado a Cecilia Orta-Allende, y 3:00 a 5:00 pm. Taller de bomba con Nubia García Meléndez con Son de la Peronía.

Museo de Arte de Ponce

Además de continuar con la exposición “Arte victoriano” en el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) hasta el 3 de julio, como cierre del Mes Internacional de los Museos 2022 en Plaza Las Américas, el sábado 28 de mayo y en alianza con el MAPR, ofrecerá talleres de pintura y de collage para toda la familia. La actividad se celebrará en el segundo nivel frente a Macy’s en el horario de 2:00 a 6:00 p.m.

Fundación Pablo Casals

La Fundación Pablo Casals se une al Municipio de San Juan para celebrar el Día Internacional del Museo. Aparte de promover la visita a los Museos de la capital, que hoy tienen entrada gratis, hoy en la Sala de Exposiciones Permanente Pablo Casals, se llevarán a cabo serie actividades como parte de la celebración. Las actividades darán inicio a las 10:00 am con concierto homenaje al maestro Pablo Casals a cargo del Quinteto para Clarinete y Cuerdas y el Quinteto para Cuerdas en Sol Mayor Op. 77.

Habrá además lectura del cuento “Pauet quiere un Violonchelo” para niños y adultos, musicalizado por el maestro Luis Miguel Rojas (Primer Chelista de la OSPR y Profesor de Violonchelo del Conservatorio de Música de Puerto Rico). La actividad contará con espacios limitados por lo que se solicita que se reserve el espacio con anticipación llamando al número 787-480-6210.