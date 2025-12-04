Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Regresa “El Taller de Santa” en una nueva aventura navideña

La Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral presenta por cuarto año una producción para toda la familia

4 de diciembre de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Talentos de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral (LIPIT) anunció el regreso de “El Taller de Santa”, un espectáculo de improvisación teatral interactivo lleno de magia, humor y sorpresas, diseñado para que toda la familia disfrute de la temporada navideña.

Este año, la experiencia se presentará en la acogedora y festiva atmósfera de Impro Galería, donde niños, niñas y adultos podrán convertirse en parte esencial de la historia. Con la cercanía de la Nochebuena, los duendes trabajan sin descanso para asegurar que millones de pequeños alrededor del mundo reciban sus regalos, hasta que descubren un gran problema: ¡Santa Claus ha desaparecido!

A través de juegos, retos improvisados y la participación activa del público, los duendes deberán encontrar pistas, tomar decisiones y ayudar a localizar al personaje más importante de la Navidad.

“El Taller de Santa” se presentará el sábado, 6 de diciembre, el domingo, 7 de diciembre y el domingo, 14 de diciembre, todas las funciones a las 3:00 p. m. en Impro Galería con una gran sorpresa al final de la obra. Los boletos ya están disponibles a través de PRTicket.com.

“Es una dinámica donde el público es parte vital de lo que ocurre en escena, y cada función será distinta gracias a la improvisación”, dijo Janibeth Santiago, miembro del grupo fundador de LIPIT.

El elenco de esta edición está compuesto por Leyra González, quien también es editora de Magacín y Estilos de Vida de El Nuevo Día; Maurim Chiclana, Nathanael Méndez, José Nieves, Santiago, Jorge Colón, Eliezer Rivera y José Colón, quienes darán vida a esta aventura mágica y completamente improvisada.

Tags
Santa ClausImprovisación teatralTeatro
