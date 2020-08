Publicado en 1973, re-editado en 2008 y 2013 y ahora aumentado con una sección sobre los últimos tres años en Puerto Rico, este libro reproduce y contextualiza los documentos que fundamentan los acontecimientos históricos. Dos objeciones iniciales habría que hacer: a pesar de que la gran mayoría de los textos reunidos -crónicas, proclamas, leyes, discursos, artículos periodísticos – documentan hechos y actitudes de su momento, algunos (pocos) citan de historias posteriores, es decir, son fuentes secundarias. La presentación de los documentos, además, cuyo origen se consigna al pie de página, es problemática. Precedido cada uno por una introducción editorial con tipografía levemente diferente, introducción y documento tienden a confundirse. La confusión es mayor cuando la parte documental consiste de fragmentos de diferente origen.

Dicho esto, sin embargo, el libro resulta muy valioso. Provee muchísima información -alguna poco conocida- sobre nuestra historia, especialmente a partir del ’98. De lo anterior hay textos clásicos como la carta del Dr. Diego Álvarez Chanca sobre el descubrimiento, la crónica de fray Ramón Pané sobre los indígenas, el informe de O’Reilly sobre el estado del país en el XVIII y pasajes de la historia de fray Iñigo Abbad. Hay también textos relativos a la esclavitud, la insurrección de Lares y el movimiento autonomista. Menos conocidos son otros como la descripción que de Puerto Rico hace Joel R. Poinsett, quien lo visitó en 1822 camino a México.

PUBLICIDAD

La relación de Estados Unidos con Puerto Rico tras el ’98 ocupa más de tres cuartas partes del libro. Los documentos ofrecen un contrapunto de las expectativas y reacciones de cada una de las partes. En julio de 1898, por ejemplo, un periodista estadounidense escribió: “There can be no question… about the wisdom of taking possession of the Island of Puerto Rico and keeping it for all time”. Consideraba la utilidad de la Isla para la Marina, pero señalaba que también podría convertirse en “an especially charming Winter resort for denizens of the North”. Unos años antes, Mariano Abril había escrito: “Creer que los yanquis nos concederán todas sus libertades y todo su progreso por nuestra linda cara es una tontería. Sí, nos concederán aquellas libertades que juzguen adecuadas a cambio de adquirir derechos amplios y garantizados de explotación…”. Y, tras un reportaje del 27 de julio de 1898 sobre la exitosa invasión por Guánica, un artículo en “The Nation” critica las desastrosas políticas económicas de los Estados Unidos: “What can we call our deliberate attempt to prevent the Porto Ricans from living by honest labor but an act of the devil”.

Cuando el presidente Taft se quejó de los puertorriqueños malagradecidos, Tulio Larrinaga, Comisionado Residente en Washington, planteó la siguiente situación: “Porto Rico has been exploited for eight years to develop her wealth-producing qualities for the benefit of large money interests…”. Y conmueve el discurso de Muñoz Rivera ante la Cámara de Representantes estadounidense en el momento en que se discutía el Acta Jones que otorgaba la ciudadanía americana (que él rechazó en ese momento): “There is no reason which justifies American statesmen in denying self-government to my country …”.

PUBLICIDAD

Las expectativas confligían. Puerto Rico esperaba obtener representatividad e igualdad de derechos bajo el gobierno estadounidense; este consideraba la Isla como una oportunidad comercial y militar. Sus prejuicios de raza les impidieron ver a los puertorriqueños como iguales.

Hay documentos sobre Albizu Campos y sobre la insurrección nacionalista (una crónica de Blanca Canales); reflexiones del gobernador Tugwell sobre el país y un artículo de 1929 de Muñoz Marín. Hay testimonios sobre la migración puertorriqueña de los años 40 y 50 a Nueva York y sobre el problema entre Vieques y la Marina.

Una última sección, editada por el historiador Luis Martínez-Fernández, agrupa 13 documentos referentes a la Sección 936; a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos (que ratificó la falta de soberanía de la Isla) en el caso ELA vs. Sánchez Valle y al texto de la ley de PROMESA.

Se plantea la situación de las muertes tras el huracán María y se presentan estadísticas del posterior éxodo masivo a la Florida, además de descripciones de la protesta contra el gobernador Ricardo Rosselló.

La utilidad del libro es enorme; su vigencia también. Nos permite accesar documentos importantes del país y calibrar sus efectos.